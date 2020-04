Réunion de Hamilton Zoom sur l’émission YouTube de John Krasinski

Dans des moments comme ceux-ci, les moments de joie peuvent se révéler effrayants et éphémères, c’est pourquoi il est important d’en saisir le plus grand nombre possible. Entre les épisodes de nouvelles sombres et le stress grandissant, quelques petites lumières brillantes sont apparues, dont l’une est la nouvelle émission YouTube de John Krasinski, Some Good News.

Dans seulement son deuxième épisode, Krasinski a réussi l’incroyable exploit de réunir la distribution originale du hit de Broadway «Hamilton» pour chanter le numéro d’ouverture d’un jeune superfan nommé Aubrey. Selon Krasinski, Aubrey était censé aller voir le spectacle avant que toute la ville de New York ne soit enfermée. Pour compenser la déception, elle avait regardé Mary Poppins Returns (qui met également en vedette l’épouse de Krasinski, Emily Blunt) pour obtenir son correctif Lin-Manuel Miranda. Krasinski lui a promis une meilleure surprise et, un par un, le casting de OG Hamilton a éclaté en chanson via la vidéoconférence Zoom.

La bombe vidéo surprise comprend TOUT LE MONDE et c’est une joie totale et flippante à regarder. Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr., Anthony Ramos, Daveed Diggs, Phillipa Soo, Christopher Jackson, Renée Elise Goldsberry, Jonathan Groff et bien d’autres ont tous chanté leurs parties originales, laissant Aubrey et le reste d’entre nous, amateurs de théâtre musical, éclatant de joie .

.