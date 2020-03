Nous décomposons les retrouvailles sauvages de Love Is Blind et continuons à nous demander comment Nick et Vanessa Lachey ont obtenu ce travail d’hébergement (1:18). Veuillez nous donner la version adulte de Lizzie McGuire dont nous avons besoin (8:59). Le poisson rouge de Laura Dern, qu’elle a eu pendant 14 ans, est décédé cette semaine et nous avons beaucoup de questions (35:23), et à quel point l’ennui est trop ennuyeux pour la télé-réalité (44:15)?

