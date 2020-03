Révélation de la dernière offre des Cowboys à Dak Prescott

La dernière offre des Dallas Cowboys au quart-arrière Dak Prescott a été révélée, et elle est grande.

À l’approche de l’intersaison, la direction de l’équipe a clairement indiqué que la signature de Prescott et du receveur Amari Cooper étaient ses deux plus grandes priorités.

L’année dernière, Prescott et les Cowboys tentent de négocier un éventuel nouvel accord, mais en fin de compte, rien n’est sorti des pourparlers. Dallas a clairement indiqué que le maintien de Prescott est un must, mais le chemin pour y parvenir reste incertain.

Si Prescott et Dallas sont finalement incapables de parvenir à un accord sur un nouveau contrat, l’équipe le taguerait. Cela garantirait à l’ancienne star du Mississippi quelque chose dans la fourchette de 27 millions de dollars pendant un an, tandis que toutes les parties concernées tentent de conclure un accord à plus long terme.

Selon Calvin Watkins du Dallas Morning News, l’agent de Prescott est actuellement en attente avec les Cowboys alors que tout le monde attend les résultats des négociations en cours de l’ABC. Le résultat final de ces négociations aura des ramifications majeures sur le nouvel accord de Prescott.

Une source raconte @dmn_cowboys Cowboys ont rencontré à nouveau les agents de Dak Prescott et Amari Cooper. https://t.co/uO069wjEBP

– Calvin Watkins (@calvinwatkins) 6 mars 2020

Watkins a également indiqué que la dernière offre de Dallas à Prescott pour son prochain contrat était de 33 millions de dollars par an, un contrat qui lui garantit 105 millions de dollars au total.

Sur la base de la saison qu’il avait l’an dernier, Prescott aurait refusé cet accord.

En 2019, Prescott a enregistré un sommet en carrière de 4 902 verges et 30 touchés, avec seulement 11 choix. Il est légitimement l’un des meilleurs quart-arrière de la ligue, et Dallas lui a versé des sous pour son contrat de recrue.

L’année dernière, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Prescott cherchait quelque chose dans la fourchette annuelle de 40 millions de dollars des Cowboys. Il n’est pas certain qu’il veuille ou non toujours autant, mais il est évident qu’il en veut beaucoup plus que ce qu’on lui propose actuellement.

D’une manière ou d’une autre, un accord entre Prescott et les Cowboys se conclura. Reste à savoir quand cela se concrétisera.

