Révélation du contrat des Panthers de la Caroline de Teddy Bridgewater

Le contrat des Panthers de Caroline de Teddy Bridgewater a été révélé mardi après-midi. L’ancienne sauvegarde est payée, grand moment.

Au cours de sa carrière relativement jeune, Bridgewater a servi de démarreur pour les Vikings du Minnesota, puis de remplaçant pour les New York Jets et les New Orleans Saints.

Cette dernière manche a été particulièrement réussie, car il a pu remplacer un Drew Brees blessé pour cinq sorties l’an dernier. Il est resté invaincu dans ces matchs et a réussi près de 70% des passes.

En conséquence, il a été récompensé pour son jeu de qualité avec un contrat massif des Panthers.

Selon Adam Schefter d’ESPN, le nouvel accord de Bridgewater lui rapportera 63 millions de dollars sur trois ans. C’est énorme.

Carolina offre à l’ancien Saints QB Teddy Bridgewater un contrat de 63 millions de dollars sur trois ans, par source.

Essentiellement, le nouvel entraîneur-chef des Panthers, Matt Rhule, et le coordonnateur offensif, Joe Brady, parient que Bridgewater sera capable de faire ce que Cam Newton ne pourrait pas faire.

Reste à savoir si ce pari s’avère finalement judicieux.

