Révéler combien TV Azteca a gagné avec la vente de Sebastián Jurado

Source: Twitter @eu_lozano

L’une des signatures les plus frappantes que le Clôture 2020 il a été Sebastian Jury, qui est tombé dans les rangs Croix Bleue et maintenant ça a été révélé combien a gagné Aztec TV dans la transaction.

Selon les informations révélées par le Diario Récord, le Croix Bleue décaissé 6 millions de dollars pour Jury, l’argent qui a été réparti entre Aztec TV y Veracruz.

La source indique que la chaîne de télévision a acquis un pourcentage de la passe du gardien de but en raison d’une dette qu’il avait Fidel Kuri avec cela et à cause de cette situation, ils ont empoché 1,8 million de dollars dans l’opération et le reste est allé aux Red Sharks.

Sebastian Jury contrat signé avec Croix Bleue jusqu’en 2022 et c’est l’engagement de The Machine pour le remplacement générationnel de Jesus Corona, qui se rapproche de la retraite.