Révélez le luxe que Renato Ibarra a en prison

Footballeur Renato Ibarra ce mercredi, il a terminé sa troisième journée dans la Prison Est de la Mexico et attend sa deuxième audience devant les autorités nationales pour les crimes dont il est accusé. Malgré son confinement, l’Équatorien a quelques luxes à l’intérieur de la prison.

Selon les informations du Journal des enregistrements, l’Amérique du Sud est entièrement gardée par des membres de la sécurité de la Prison Est et donc aucun détenu ne pouvait approcher l’attaquant équatorien. “La zone a été nettoyée et il ne vit avec aucun détenu, il a beaucoup de protection en ce moment, il ne peut pas sortir et personne ne peut l’approcher“A commenté une source du journal sportif.

L’audience aura lieu ce jeudi et c’est là que le Juge de contrôle annoncera si le joueur sud-américain est lié au processus ou non. Voilà pourquoi Renato Ibarra Il a encore un avenir incertain tant dans sa vie privée que professionnelle.

Pour l’instant les parents de Lucely Chalácouple de Renato Ibarrasont déjà en Mexique à la recherche de pouvoir résoudre ce problème.