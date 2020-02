Revendication de Memo Ochoa à Miguel Herrera

La question des gardiens de but dans les Eagles of America continue de donner beaucoup à parler après la controverse qui a été faite lorsque le journaliste ESPN, Adal Franco, a rapporté que Miguel Herrera préférait Oscar Jiménez dans le but des Eagles, quelque chose ce qui a été nié par l’entraîneur lui-même.

Cependant, l’entraîneur des Eagles semble avoir été des mots supplémentaires pour expliquer pourquoi la controverse a eu lieu et montrer en quelque sorte les erreurs que Guillermo Ochoa a faites en déclarant qu’il avait eu tort lors des départs, même s’il a admis qu’il avait lui-même demandé de les faire.

Il semble que cela n’ait pas très bien fonctionné à Guillermo Ochoa qui selon le journal Record, dans sa chronique Sniper, a demandé à Miguel Herrera de ne pas parler de ces questions lors d’une conférence de presse, car cela devrait rester dans le vestiaire afin de ne pas pousser la presse à poursuivre le dossier.

Cependant, la même source affirme qu’il n’y a pas de mauvaise relation entre les deux, en fait, le fait qu’Ochoa avait la confiance nécessaire pour discuter de cette question avec Miguel Herrera et lui dire que les choses ont très clairement à voir avec l’excellente relation qu’ils ont.