Revues de SB Nation: la défense de Raúl Ibañez en champ extérieur

Raúl Ibañez était un joueur de baseball assez décent. Pas un Temple de la renommée, pas particulièrement proche, mais décent. Il a surtout aidé les équipes sur lesquelles il a joué et parfois les a carrément portées. Il a obtenu un clin d’œil au MLB All-Star Game, ce qui est probablement à peu près correct, et a terminé sa carrière avec une impressionnante ligne de frappeurs de .272 / .335 / .465 sur 19 saisons. Pas mal.

Mais nous ne sommes pas ici pour parler d’Ibañez au plat. Beaucoup de joueurs de champ gauchers ont établi un peu de contact et avaient un peu de pouvoir. Cette ligne que vous venez de voir pourrait être n’importe qui, vraiment. Cela, d’autre part, ne peut être que l’œuvre d’un seul homme:

C’est le genre de lancer auquel on peut s’attendre d’un enfant de 4 ans qui apprend encore les cruelles subtilités de son propre corps. C’est le genre de lancer qui pourrait inciter un adolescent à jurer à jamais des sports organisés par pure honte effrénée. C’est le genre de lancer si sans précédent au niveau des ligues majeures que cela pourrait tout aussi bien être impossible. Nous l’appelons le «Lawn Dart».

Savez-vous combien il est difficile pour un joueur de baseball professionnel d’oublier comment lancer une balle de baseball et au lieu de la planter dans le sol à 10 pieds de distance? Pour autant que je sache, un Lawn Dart n’est arrivé qu’une autre fois dans l’histoire récente de la MLB. L’auteur? Oui, c’est encore Ibañez:

Les malheurs d’Ibañez ne se limitaient pas à des agressions non provoquées sur le gazon extérieur. Il avait un nez pour la calamité dans toutes les formes et tailles, un Andrelton Simmons à l’envers. La vidéo en haut de ce post, par exemple, contient l’un des itinéraires les plus spectaculaires de l’histoire de la position. Mais il y a plus. Tellement plus.

Vous voulez voir un joueur défensif de gauche juger un rebond du mur et le poursuivre jusqu’à l’arrêt-court? Ibañez est votre homme. Vous voulez en voir un oublier où le mur est entièrement, la piste d’avertissement est damnée? Voici encore Ibañez. Son coéquipier de longue date, Ichiro, était un maître du catch coulissant. Il en était de même pour Ibañez, orthogonalement.

Cela peut sembler mesquin. Cela semble peut-être même injuste. Après tout, Ibañez ne s’est pas choisi pour commencer dans le champ gauche malgré un gant construit uniquement pour DH. Mais qualifier cette critique de cruelle passe complètement à côté.

Il n’y a rien de romantique à propos d’une mauvaise défense. Si le point de vue particulier d’Ibañez sur l’ineptie défensive avait été de la mauvaise gamme, de la mauvaise première étape, vous ne liriez pas cela (ou, plus précisément, en regardant les gifs drôles). Il y a un gazillion de ces gars actifs en ce moment, et plusieurs gazillion plus encombrent les pages de Baseball-Reference. Il n’y a rien de mémorable à être mauvais au sens traditionnel du terme. Ibañez a réussi à élever – déprécier, peut-être – son jeu à des royaumes splendides et inconnus. Et pour cela, nous le louons.

Dans la glorieuse éviscération de Maxwell Taibbi de l’économiste américain Thomas Friedman, il souligne que l’écriture de Friedman n’est pas mauvaise dans le sens où, par exemple, la mienne pourrait l’être. Au lieu de cela, Friedman commande un sous-ensemble particulier de mauvaise écriture qui pourrait être mieux décrit comme «anti-écriture»:

Ce n’est pas qu’il fout de temps en temps et n’arrive pas à faire concorder ses métaphores et ses images. C’est qu’il le fout toujours. Il a un anti-oreille, et c’est absolument infaillible; c’est un Joyce ou un Flaubert à l’envers, incapable de rendre même les plus petits détails sans génie. La différence entre Friedman et un mauvais écrivain ordinaire est qu’un mauvais écrivain ordinaire dira, par exemple, qu’un homme d’affaires est un requin et lui fera dire un dialogue fatigué et sans inspiration: Friedman lui fera jaillir. Et c’est garanti, à chaque fois. Il ne manque jamais.

La course de Taibbi à Friedman était bien plus méchante que tout ce que Ibañez mérite. Contrairement à Friedman, Ibañez n’a jamais été en mesure d’influencer sérieusement la vision du monde de quiconque. Mais le point fondamental sonne vrai. La notion d’Ibañez de défendre n’était pas seulement mauvaise, mais à l’envers, une perversion tordue de grandeur bien plus impressionnante que sa simple absence.

Dans les pages du New York Times, ce type de perversion couplé à la politique confuse de Friedman pourrait être considéré comme dangereux. Dans un match de baseball? C’est manifique. Ibañez a ajouté une profondeur et une couleur à l’incapacité défensive que peu de gens avant lui n’avaient jamais envisagé. Il a expérimenté (et maîtrisé) d’innombrables formes d’ineptie.

Lorsque nous regardons les grands, nous savons qu’ils sont capables de transformer même le moment le plus banal en un souvenir brûlant et vif. Il en était de même pour Ibañez, le cadeau de champ que je n’ai pas demandé mais que je ne cesserai d’apprécier.