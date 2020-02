Rhea Ripley accueille Bianca Belair dans le match de WrestleMania avec Charlotte Flair

Les derniers mois ont été quelque chose d’incroyable pour Rhea Ripley à la WWE.

La championne féminine de NXT – qui était également la toute première championne féminine de NXT UK – a désormais rendez-vous avec Charlotte Flair à WrestleMania 36 où elle défendra son titre.

Rhea Ripley avec des moments Triple H après avoir remporté le titre

Après avoir battu Bianca Belair dans un match stellaire à NXT TakeOver: Portland, Ripley est à pleine vapeur devant WrestleMania et est une superstar avec un buzz sérieux en ce moment.

talkSPORT a pu parler à Ripley mercredi et discuter de son récent torrent d’élan et de ses projets futurs.

Salut Rhea! Rencontrer Charlotte Flair à WrestleMania est une affaire énorme pour vous, mais c’est aussi énorme pour NXT en tant que marque. La défense de leur titre dans le plus grand show de la WWE est énorme pour la marque, vous semble-t-il un moment encore plus grand que vous?

Je pense que cela va certainement beaucoup aider NXT, en défendant le championnat féminin NXT à WrestleMania. J’ai tout le stress; tout est sur mes épaules en ce moment! Tout simplement parce que nous sommes tous à cheval sur cela et nous pensons que c’est notre seul billet en or pour prouver à tout le monde que NXT est également la liste principale.

Et nos femmes ne sont pas un problème, car nous sommes les meilleures au monde. Et je ne dis pas simplement cela parce que je suis à part, je dis cela parce que j’ai vu beaucoup de lutte et je crois vraiment que nous avons la meilleure division féminine au monde et je suis ici pour prouver à tout le monde exactement pourquoi c’est un fait.

Selon Triple H lui-même, Vince McMahon est l’homme derrière l’idée de Ripley Vs Flair à WrestleMania. Ça doit être génial pour toi?

Je ne parle pas trop de trucs dans les coulisses. Ça ne me dérange pas vraiment, tant que je suis réservé [laughs]. Mais je l’ai vu sur les réseaux sociaux et je ne savais pas si c’était vrai ou pas, mais j’ai vu que Triple H a dit que c’était l’idée de Vince McMahon et cela me fait me sentir incroyable.

Pour pouvoir avoir quelqu’un qui dirige cette entreprise depuis longtemps et qui voit tout aller et venir, chaque chose différente qu’il y a à voir et à le faire croire en moi et ce que je fais est incroyable. Et je suis fier de savoir que je fais bien mon travail. C’est tout ce que j’ai toujours voulu faire. J’adore la lutte depuis mon plus jeune âge et avoir quelqu’un qui possède la plus grande entreprise de lutte au monde me fait confiance pour être l’un des prochains visages, c’est tout simplement fou! Je suis tout à fait d’accord – je suis prêt à partir.

WWE

Rhea Ripley après avoir remporté le championnat NXT sur NXT

Vous avez eu un match fantastique avec Bianca Belair à TakeOver: Portland. Comment cela se passait-il à travers le rideau et étiez-vous personnellement satisfait du match?

J’étais très, très content du match. Je souhaite vraiment avoir fait un peu de cardio au préalable car Bianca est très en forme et je ne le suis évidemment pas. J’ai appris qu’après ce match [laughs]. C’était incroyable et j’adore être là-bas avec Bianca. Elle mérite tout et j’ai hâte de voir ce que l’avenir lui réserve car elle mérite tellement. Pour revenir à travers le rideau après cela, c’était cool de voir des gens venir vers nous et nous serrer la main et être juste fiers de nous.

C’est tout ce que j’ai toujours voulu en lutte; Je voulais que les gens soient fiers de mon travail et de ce que je fais. Rends les gens excités par ce que je viens de faire. Donc, généralement, voir les gens heureux à votre retour est le meilleur sentiment qui soit. C’est drôle, parce que j’ai lutté à Bianca à quelques reprises maintenant – principalement sur des boucles de route ou des émissions de noix de coco – mais être avec elle à la télévision en direct est une toute autre histoire. J’étais là pour ça, mec. C’était très amusant. Je suis surpris de ne pas être complètement mort – j’étais fatigué! Je ne peux même pas le cacher, tu peux dire que j’étais fatigué [laughs].

Il semble que votre chimie soit si bonne que certaines personnes veulent qu’elle s’implique dans le match WrestleMania avec Charlotte et vous-même. Que ressentiriez-vous à ce sujet?

Bianca et moi sommes si uniques à notre manière, mais quand nous montons sur le ring, nous semblons engrener. Si les gens veulent la voir rejoindre notre match à WrestleMania et si cela arrive, je ne vais pas me plaindre. J’adore me battre avec Bianca. Juste pour avoir une personne de plus, ce serait cool.

Je ne vais pas dire non au moment de WrestleMania de quelqu’un d’autre, tu sais? Je ne vais pas lui retirer ça, elle le mérite aussi. Donc, si cela arrive, je ne vais pas me plaindre parce que je suis excité pour elle, mais si ce n’est pas le cas, son heure viendra. C’est une superstar et le moment viendra certainement, les gens doivent juste être patients.

c’est difficile parce que certains fans ont estimé que Ronda Rousey et Becky Lynch auraient dû avoir leur propre match l’année dernière, puis, sur le plan de l’histoire, Charlotte Flair a été insérée dans cela. Beaucoup de gens voudraient simplement voir le spectacle de toi et Charlotte aussi, tu sais ce que nous voulons dire?

C’est toujours marrant quand les matchs sont organisés en trois volets. Certaines personnes sont excitées, d’autres se plaignent – et les gens adorent se plaindre [laughs]. Ils se plaindront de tout et c’est frustrant pour nous parce que ça ruine les choses. Ce match était un bon match et il aurait été encore mieux si l’impact sur les réseaux sociaux n’était pas si négatif, je pense.

Donc, si Bianca participe à ce match, je ne vais pas me plaindre, mais certaines personnes sur les réseaux sociaux se plaindront et d’autres seront tout à fait d’accord – c’est juste un mélange d’émotions. C’est de la lutte, juste en profiter? Que ce soit à trois ou en simple, ce sera toujours un match incroyable.

Les choses sont devenues très animées entre Ronda Rousey et Becky Lynch, mais Vince McMahon y a inséré Charlotte Flair

Nous avons beaucoup de fans qui posent des questions sur Twitter, alors en voici quelques-uns – quel est le prochain tatouage que vous prévoyez?

Mon rêve depuis que je suis une petite fille est d’être l’humain le plus tatoué de tous les temps. J’adore les tatouages, je ne sais pas pourquoi! Je les ai toujours aimés. Mais, malheureusement pour moi, la WWE n’efface pas le haut de mon corps [for tattoos] – c’est pourquoi je porte un pantalon! J’ai un pantalon donc je n’aurais pas à effacer mes tatouages ​​parce que vous ne pouvez pas les voir. J’essaie de finir mes manches de jambe, puis j’espère que je pourrai convaincre les gens de me laisser prendre mes manches de bras et d’autres choses, mais nous verrons comment ça se passe [laughs].

Avez-vous eu une influence sur votre chanson thème?

Je leur ai dit que j’aimais vraiment ma chanson Final Straw et je voulais quelque chose comme ça. Heureusement pour moi, ils ont eu Ash Costello, le chanteur du Nouvel An. Et j’aime ce groupe et je l’aime. C’est un être humain incroyable, je suis tellement heureuse qu’elle l’ait fait parce que je l’adore et ce qu’elle fait. Mais ils m’en ont envoyé quelques copies différentes et en fait – c’est embarrassant – j’ai renvoyé un enregistrement vocal de moi criant la longueur et le ton que je veux comme «juste mettre ça à six secondes» ou quoi que ce soit pour ça quantité de temps, mais faire sonner mieux que ce que je fais parce que je ressemble à des ordures [laughs].

J’ai aidé à planifier la chanson de manière à faciliter mon entrée, afin que mon pied puisse s’adapter à la chanson et à tout ça. Donc, toute la liquidation avec le cri et le piétinement, je leur ai dit de mettre ça là-dedans à ce moment-là pour que je puisse faire ça. Tout le reste, ils ont juste essayé de faire comme Final Straw et ça s’est avéré fantastique.

Quand allez-vous obtenir un pyro pour aller avec le pied dans votre entrée?!

Ah, mec. J’aimerais avoir pyro. Malheureusement, je n’ai pas le droit de me prononcer là-dessus. Tout le monde me tweete comme «ouais, tu devrais avoir pyro» et je dis «merci, que suis-je censé faire avec ces informations?!» [laughs]. Tweetez Vince McMahon ou quelque chose comme ça, je ne peux rien y faire!

Vous avez déjà rendez-vous à WrestleMania, mais défendriez-vous la veille à TakeOver: Tampa aussi?

Si le championnat doit être défendu, le championnat doit être défendu. Je suis un champion de combat parce que c’est ce que j’aime faire, donc je serais certainement là. C’est ce que je voulais faire depuis que j’étais petit et je ne vais pas céder maintenant même si j’ai WrestleMania le lendemain.

À qui aimeriez-vous personnellement faire face si cela s’avérait être le cas?

J’aimerais affronter Io [Shirai]. Je pense qu’elle est blessée à l’heure actuelle, j’espère qu’elle sera éliminée par WrestleMania parce que j’adorerais faire des pieds à pieds avec elle. Mais à part Io, je serais ravi de participer avec Raquel Gonzalez. Elle a fait ses débuts sur NXT TakeOver: Portland et elle a tenté de mettre Tegan Nox à travers une table et a aidé Dakota [Kai] ramasser la victoire. Mais je serais ravi d’aller de pair avec elle car je pense que ce serait une très grande bataille et nous nous connaissons si bien. J’ai l’impression d’aller là-bas et d’organiser un match cinq étoiles.

Y a-t-il quelqu’un qui vous a frappé depuis que vous avez rejoint la WWE?

Il y a beaucoup de gens par qui j’étais affolée. C’était tellement embarrassant parce que je le regarde depuis si longtemps et que je suis un grand fan de tant de gens avec qui je travaille maintenant. Certainement Triple H en serait un parce qu’il est la raison pour laquelle j’ai commencé à regarder la lutte et à commencer à lutter.

C’est tellement bizarre de l’avoir comme patron maintenant, c’est la chose la plus étrange. Mais j’ai définitivement marqué quand je l’ai vu pour la première fois. A part ça, je vais toujours avec The Miz. Je ne sais pas, je l’ai juste aimé quand j’étais plus jeune et je suppose que je n’en ai pas grandi!

Vous pouvez regarder la WWE en direct sur BT Sport chaque semaine ou vous pouvez regarder les temps forts sur Channel 5 à 10h30 chaque week-end.

