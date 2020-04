Rhino pourrait être Barry Zito selon des indices

Il semble que nous ayons un autre athlète professionnel sur The Masked Singer.

Le concours de chant FOX, dans lequel des personnes célèbres cachent leur identité, a présenté des noms tels que Rob Gronkowski, Indiana Pacers Victor Oladipo, Hall of Famer Terry Bradshaw et Antonio Brown.

Et maintenant, il y a “le Rhino”, qui a fait son chemin jusqu’à l’ensemble des “super neuf” concurrents. Beaucoup de gens pensent que tous ses indices pointent vers l’ancien gagnant de Cy Young, Barry Zito.

Tout d’abord, le Rhino porte un uniforme de pilote de la vieille école, comme un… as! Comme un as PITCHER?

Nous savons également que Zito a une carrière musicale après le baseball. Mais il y a d’autres indices:

Il parle de monter au sommet de son domaine, puis de faire face à la critique. Après Cy Young de Zito, il n’a plus jamais retrouvé cette forme. Il y a les trois quarts, ce qui représente jusqu’à 75 cents. Zito portait le n ° 75. Son “colocataire” sonne comme s’il venait de Californie, et Zito a fréquenté l’USC et l’UC Santa Barbara. Good Housekeeping et The Athletic en ont trouvé d’autres qui pointent totalement vers Zito.

Pour moi, le plus gros indice est le chant réel. Le Rhino est BON, tout comme Zito:

Nous verrons jusqu’où cet as va à partir de mercredi soir.

