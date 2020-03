Rich Eisen exécute une course de 40 verges à la moissonneuse-batteuse de la NFL 2020, brise 6 secondes

La moissonneuse-batteuse NFL 2020 est terminée, et avec cela vient l’un des moments les plus attendus: «Run Rich Run», dans lequel Rich Eisen du NFL Network exécute le tableau de bord de 40 verges dans son costume et amasse des fonds pour l’Hôpital de recherche pour enfants St. Jude .

L’année dernière, il l’a fait en 6,00 secondes même, et cette fois il l’a fait en 5,98, ce qui n’est pas son meilleur temps qu’il ait jamais enregistré – ce serait 5,94 secondes en 2016 – mais c’est quand même un gros problème. C’est la quatrième fois qu’il rompt six secondes depuis qu’il a commencé la tradition en 2005.

Cette fois, il avait George Kittle, un ailier étroit des 49ers de San Francisco, et la légende Jerry Rice pour l’aider:

Voici quelques simulcams d’Eisen prenant des perspectives rapides:

Et l’histoire d’année en année de ses courses:

