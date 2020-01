Richard Sherman imagine ce que Kobe Bryant dirait du chagrin

Sherman a réfléchi à la façon dont Bryant a inspiré le demi de coin à lutter contre la douleur et à quitter le terrain après avoir subi la blessure. Et puis, bien sûr, l’étonnant retour de Sherman s’ensuivit. Il y avait des sceptiques qui ne croyaient pas que Sherman, qui était dans la trentaine quand il a subi la blessure, pourrait revenir au sommet de son jeu. Mais c’est exactement ce qu’il a fait.

Apparemment, il a Kobe à remercier.

“C’est malheureux”, a déclaré Sherman. “C’est vraiment triste. C’était un de mes amis. C’était un mentor. Il comptait beaucoup pour ce monde. Il a eu un impact positif et il n’y a rien que je puisse dire qui puisse quantifier son impact sur moi-même et sur les autres. Je sais juste comment il aurait voulu que je prenne ça, que je réagisse, surtout en ce moment et dans ce match. “

