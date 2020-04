Rick Pitino et son fils ont fait un pari intéressant sur WrestleMania 36

Les superstars de la WWE, Brock Lesnar et Drew McIntyre, s’affronteront pour le championnat de la WWE dans ce qui sera probablement l’événement principal de la deuxième nuit de WrestleMania 36 dimanche – qui a également maintenant un lien de basket-ball universitaire.

Rick Pitino, le nouvel entraîneur des Iona Gaels, et son fils Richard Pitino, entraîneur des Golden Gophers du Minnesota, ont convenu d’un pari sur le résultat du match pour le titre de la WWE.

Si Drew McIntyre remporte le match et devient le nouveau champion du monde, les jeunes Golden Gophers de Pitino se rendront à New Rochelle, New York, pour un match sur la route contre les Gaels. Si l’ancien lutteur national du Minnesota, Lesnar, l’emporte, les Gaels iront sur la route pour jouer au Minnesota.

