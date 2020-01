Rick Ross veut posséder une équipe de la NFL avec Dwyane Wade

Rick Ross et Dwyane Wade ont pris de l’importance à la même époque. Wade a remporté son premier titre en 2006 avec le Miami Heat. Ross a laissé tomber son premier album «Port of Miami» plus tard cet été.

Ils sont deux piliers de la culture de Miami et ont bâti une amitié sur cela. Leur connexion, potentiellement, mènera à quelque chose de majeur dans le monde de la NFL si Rick Ross réussit.

Le rappeur a rendu visite à First Take mercredi, où il a été interrogé sur la possibilité de posséder une franchise de la NFL avec Dwyane Wade.

Le ferait-il avec Wade? Certainement, a déclaré Ross, si l’occasion se présentait.

“C’était une conversation que moi et D Wade avons eue, et vous savez, ce n’était pas grave à l’époque … Mais le ferais-je? Bien sûr que je le ferais. Est-ce quelque chose qui m’intéresserait? Bien sûr que je le ferais. “

Ce n’est pas la première fois que Ross dit qu’il ferait ça. Il a parlé avec Wade pour GQ l’année dernière et a demandé à la légende de Miami Heat s’il était disposé à le faire. «Je vais de l’avant. Je vais de l’avant à 100% », a déclaré Wade.

Je ne peux qu’imaginer à quoi ressemblerait cette équipe. Ross sur la touche à chaque match, des uniformes arborant les modèles Versace et Wing Stop tout le temps, probablement.

Enregistre-moi.

