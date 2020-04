Ricky Rubio: “Reprendre la NBA est très compliqué”

Le joueur espagnol des Phoenix Suns,Ricky Rubio,Il a commenté jeudi que la reprise de la NBA est “très compliquée” pour le moment en raison de la pandémie de coronavirus et a fait valoir qu’il serait préférable d’attendre qu’il y ait une assurance complète que la santé, ni des joueurs, ni du personnel, ni des fans, n’est pas en jeu.

“Reprendre la NBA est très compliqué. En vérité, maintenant c’est le moins important, jusqu’à ce que le problème de santé soit résolu, vous ne pouvez pas parler, même si j’espère que des dates pourraient être données”, a-t-il déclaré lors d’une conversation avec l’infirmière. Hôpital Vall d’HebronClara Fernández.

En ce sens, il a expliqué que chaque joueur et membre de chaque équipe a sa famille et doit s’en occuper. “Je préfère que tout soit en sécurité avant de commencer.C’est dur de mettre une date, en Chine, ils voulaient lancer la Ligue et chaque jour ils la retardent davantage “, at-il utilisé comme exemple.

D’autre part, a demandé s’il irait l’année prochaine àGolden State Warriors,Il a ri et a précisé que ce n’était pas son intention. “Vous êtes à jour! Rien ne m’a été communiqué. Je l’ai lu dans la presse, toutes sont des rumeurs. J’ai un contrat de deux ans avec Phoenix et le dernier mot est qu’ils veulent et veulent respecter le contrat. Je suis heureux là-bas “, a-t-il assuré.

“C’est la première fois que je suis dans une ville avecun peu de chaleurJe suis très à l’aise et c’est une très belle ville. Dans l’équipe, nous avons connu une bonne séquence, il a perdu à cause de quelques blessures, et nous devions améliorer ce que nous avons fait ces dernières années, peut-être le “play-off” “, s’est-il aventuré.

Ricky a eu cette conversation avec Clara, une des infirmières duHôpital Vall d’Hebron,qui a posé des questions sur sa situation. “C’est compliqué, intense, mais il s’améliore de jour en jour. Maintenant, nous avons plus de compétences pour mettre sur pied l’équipe et traiter les patients. Comme au basket-ball, le travail d’équipe est essentiel, si vous vous comprenez avec vos coéquipiers, tout est beaucoup mieux “, a appelé l’infirmière.

Cette vidéoconférence entre Ricky Rubio et Clara Fernández fait partie de la campagne que la base internationale espagnole mène avec son«La Fondation Ricky Rubio‘, pour aider les centres hospitaliers à lutter contre le COVID-19.

Par sa fondation, celle deLe MasnouElle promeut différentes initiatives sur plusieurs fronts, principalement orientées vers ses programmes pour l’enfance et la gestion de l’accouchement pour les plus petits, et a souhaité continuer en contact et en collaboration avec le Département de la Santé de la Generalitat, en transmettant cette fois un message d’encouragement et de soutien à tout le personnel de santé.

