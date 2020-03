Rien ne dure pour toujours, pas même la carrière de Tom Brady avec les Patriots

C’était juste là, imprimé dans le New York Times Magazine en janvier 2015. Tom Brady Sr. a déclaré: «Cela se terminera mal. Ça finit mal. Et je le sais parce que je sais ce que Tommy veut faire. Il veut jouer jusqu’à ses 70 ans. » Il a poursuivi: «C’est une affaire froide. Et pour autant que vous le vouliez familial, ce n’est pas le cas. ” Il semblait alors impossible que les choses se terminent mal entre Brady et la seule équipe de la NFL qu’il connaissait. Cela semble toujours impossible. Personne n’a résolu les problèmes et créé des fins de livre de contes comme Brady, qui veut jouer cette saison à 43 ans, pas encore 70 ans. Je suppose que les papas le savent. La fin est survenue cinq ans plus tard et, oui, elle s’est mal terminée, avec Tom Curran rapportant qu ‘«un effort tangible des Patriotes pour garder Tom Brady en Nouvelle-Angleterre n’a jamais eu lieu. Pas de négociation. ” Sa dernière passe en Nouvelle-Angleterre a été un choix de six. Le talent de Brady était tel que ne pas gagner le Super Bowl comptait comme une mauvaise fin. Ça finit mal.

Brady a annoncé qu’il ne reviendrait pas en Nouvelle-Angleterre mardi matin dans un message de remerciement sur les réseaux sociaux. “Mon voyage dans le football aura lieu ailleurs”, a-t-il écrit. Ailleurs, cela pourrait signifier beaucoup de choses: Tampa Bay, ou les Chargers de Los Angeles, ou une équipe mystère qui n’a pas été liée au six fois vainqueur du Super Bowl. Mardi, plusieurs rapports ont indiqué qu’il attendrait avant de prendre sa décision.

C’est l’une des plus grandes ruptures que le sport ait jamais connues. Bill Belichick est le meilleur entraîneur de l’histoire; Brady est le meilleur quart-arrière. Ils se sont nourris de leurs talents respectifs pendant deux décennies, et maintenant ils vont devoir le faire avec quelqu’un d’autre. Belichick a entraîné sans Brady à Cleveland et séjourne en Nouvelle-Angleterre, pour certains résultats OK. Brady n’a jamais joué sans Belichick.

Brady aura 43 ans en août. Belichick aura 68 ans en avril. Ils n’auraient pas pu le faire pour toujours, mais nous ne saurons jamais combien de temps ils auraient pu continuer. Les Patriots ont remporté tous les titres de division depuis 2003 sauf un — l’année où Brady a déchiré son LCA lors du premier match de la saison. Ils ont non seulement gagné, ils ont également réécrit des livres de records, ont devancé toutes les tendances du football et se sont réinventés une poignée de fois. Les joueurs Brady et Belichick ont ​​partagé la ligne de touche avec quand ils ont commencé leur course sont maintenant dans des cabines de diffusion, ou sont des entraîneurs en chef ou des cadres. Ces deux-là sont toujours dans leurs rôles exacts – quart étoile et entraîneur-chef – malgré leur première équipe sous l’administration Clinton. La piste Brady-Belichick ne sera jamais dupliquée. Ce fut l’un des plus grands partenariats de l’histoire du sport, chaque personne améliorant l’autre et faisant en sorte que chaque joueur et entraîneur s’implique également. Ce fut un triomphe de deux décennies de l’intelligence du football, de l’éthique du travail et de la compétence. Il est facile de penser aux meilleurs partenariats de l’histoire: les frères Wright, ou les fondateurs de Google, ou Bill Gates et Paul Allen. Tout ce qui précède, comme avec Belichick et Brady, pourrait battre les Jets.

“Tommy a pris contact hier soir et est venu”, a déclaré le propriétaire des Patriots, Robert Kraft, à Mike Reiss d’ESPN. «Nous avons eu une discussion positive et respectueuse. Ce n’est pas comme ça que je veux que ça se termine, mais je veux qu’il fasse ce qui est dans son meilleur intérêt personnel. Après 20 ans avec nous, il a mérité ce droit. Je l’aime comme un fils. “

Presque tous les meilleurs quarts de l’histoire de la NFL ont terminé leur carrière avec une équipe différente de celle avec laquelle ils avaient commencé, mais Brady est unique dans le genre. La plupart de ces quarts ont été forcés de quitter en raison d’un remplaçant émergent: Joe Montana s’est rendu à Kansas City pour faire place à Steve Young. Brett Favre est allé à New York, puis au Minnesota, car Aaron Rodgers attendait à Green Bay. Les Colts pourraient couper Peyton Manning parce qu’ils étaient sur le point de repêcher Andrew Luck. La situation de la Nouvelle-Angleterre après le départ de Brady est moins claire – les Patriots ont le passeur de deuxième année Jarrett Stidham, un choix de quatrième ronde la saison dernière, et peuvent acquérir un vétéran à partir d’un bassin profond de quarts supérieurs à la moyenne, comme Andy Dalton.

Cela met fin à l’une des négociations les plus étranges avec les agents indépendants ces dernières années. Des rapports indiquant que Brady partira probablement ont surgi depuis la fin de l’automne dernier. À la moissonneuse-batteuse, ces rapports semblaient encore plus concrets: une source a déclaré au Karen Guregian du Boston Herald que les Patriots n’avaient pas approché Brady et que cela “ne semblait pas bien”.

Ce n’était pas comme si Brady Sr. était simplement en train de faire une triste fin de nulle part quand il l’avait prédit en 2015. Le «Patriot Way» est beaucoup de choses, mais une grande partie de cela est une gestion impitoyable du plafond salarial et ne faisant presque aucune exception pour tout joueur. Brady, rappelez-vous, a pris un certain nombre de réductions de salaire pour aider les Patriots, s’assurant que l’équipe était en mesure de conquérir le marché des anciens combattants de niveau intermédiaire avec les économies de coûts. Même en 2019, le plus gros salaire de Brady, son plafond a été inférieur à celui de Derek Carr et légèrement supérieur à celui d’Alex Smith. Le livre sur cette négociation est que Belichick était Belichick – c’est-à-dire qu’il ne faisait pas tout son possible pour arroser Brady d’attention et d’argent. Belichick est devenu célèbre pour avoir rejeté des joueurs trop tôt au lieu de trop tard: il échange des stars sous contrat s’il pense qu’elles deviendront plus chères que leurs mandats de production. Des patriotes populaires comme l’avocat Milloy, Ty Law, Mike Vrabel et Willie McGinest ont dû terminer leur carrière ailleurs. Les défenseurs des stars comme Chandler Jones et Jamie Collins semblaient autrefois être des talents indispensables, mais ils ont tous deux été traités avant d’être en ligne pour des extensions lucratives. Le Patriot Way n’est pas joli. L’hypothèse était toujours que Brady serait différent. La façon dont cette négociation s’est déroulée, il était clair qu’il ne l’était pas. Brady Sr. avait raison. Le Ben Volin du Boston Globe a rapporté que les Patriots «ont donné un numéro à Tom. Il n’en voulait pas. ” C’est une affaire froide.

Belichick, l’un des grands bricoleurs de l’histoire de la NFL, pourrait choisir des voies presque illimitées pour le poste de quart-arrière: personne ne pense mieux au football ou de manière plus créative, et ce n’est pas sûr qu’il décide de signer un vétéran solide pour essayer de s’en sortir. Il pourrait devenir bizarre: c’est un gars qui a joué plusieurs récepteurs à l’arrière défensif et des secondeurs à la fin. Il a une fois signé Tim Tebow comme expérience. Il change les livres de jeu des deux côtés du ballon de semaine en semaine. Cela pourrait devenir bizarre. Il pourrait faire venir quelqu’un comme Dalton, ou il pourrait essayer de réinventer la position – tout est sur la table avec Belichick. C’est la beauté de l’entraîneur.

Du point de vue du football, il y avait un réel argument à faire pour que Brady choisisse de rester. Les Patriots ont l’une des meilleures défenses du sport et Belichick est l’un des meilleurs esprits défensifs de l’histoire du jeu. Le coordinateur offensif de la Nouvelle-Angleterre, Josh McDaniels, a été à la tête de certaines des meilleures saisons de Brady. La chimie de Brady avec McDaniels est l’un des aspects les plus négligés de la course des Patriots. Il a non seulement propulsé le mastodonte des Patriots de 2007, mais il a également permis au duo d’avoir une connaissance approfondie des tendances des autres, de revenir en arrière et d’appeler les pièces des précédents manuels. Il est possible que Brady puisse rapidement construire la chimie avec le personnel des Chargers, ou avec Bruce Arians à Tampa, en particulier avec des armes comme le récepteur large des Chargers Keenan Allen ou le récepteur large Bucs Mike Evans. Mais ce ne sera pas pareil. Rien de tel que la relation Brady-Belichick n’a jamais duré aussi longtemps, donc rien ne sera pareil pour l’un ou l’autre homme l’année prochaine. C’est pourquoi il s’agit de l’une des ruptures les plus marquantes de l’histoire du sport.

Dans les prochains jours, il y aura probablement beaucoup de souvenirs du temps de Brady en Nouvelle-Angleterre. Il y a beaucoup de moments qui se prolongent, mais j’ai pensé mardi matin au retour des Patriots 28-3 dans le Super Bowl LI contre les Falcons. Comme Brady était imperturbable. Comment, par la suite, Brady a fait une impasse “Il y a eu beaucoup de conneries.” Ben ouais. Il y a eu beaucoup de conneries. C’est fini maintenant. Brady s’en va, Belichick reste et le football est bien différent mardi qu’il ne l’a jamais été au cours des 20 dernières années.

