Rio Ferdinand exhorte Manchester United à signer Jadon Sancho ET Harry Kane dans d’étonnantes dépenses d’été

Rio Ferdinand a exhorté Manchester United à sceller les mouvements de Harry Kane et Jadon Sancho cet été.

La spéculation a fait rage sur l’avenir de Sancho au Borussia Dortmund, les Red Devils se battant pour Chelsea pour sceller une décision pour l’ailier.

Ferdinand a exhorté United à signer Kane et Sancho cet été

Alors que ces derniers jours, l’attaquant Kane a mis un certain nombre de grands clubs européens en alerte rouge en admettant que son ambition personnelle pourrait le voir quitter les Spurs dans un avenir proche.

Et Ferdinand, qui a remporté six titres de Premier League de 2002 à 2014 à Old Trafford, estime que le moment est venu pour les États-Unis de se jeter sur l’attaquant.

“Harry a toujours été timide et retenu, mais il a largué quelques bombes”, a-t-il déclaré dans un Q&R sur Instagram.

«Il attend que le rêve des Spurs se concrétise, mais ce n’est pas arrivé. Il est frustré.

«Penses-tu que Harry serait heureux, épanoui et satisfait s’il marquait des buts, battait des records mais sans trophées à la fin de sa carrière? Non, il sera bouleversé et dévasté.

«Je pense que cette déclaration signifie que Harry est absent, il veut gagner des trophées et cela alertera les clubs.

«Je sais que Man United sera pour lui parce que ce type de joueur est parfait pour eux. Je suis sûr que la Juventus sera présente et le Real Madrid entrera-t-il?

“Il ira chercher de la pâte massive, au moins 130 millions de livres sterling sur le marché actuel.”

Ferdinand a également fait l’éloge de Sancho, qui a connu une saison phénoménale en Bundesliga avec 14 buts et 15 passes décisives, et a affirmé que le jeune méritait le maillot n ° 7 des Red Devils – une fois porté par David Beckham, Eric Cantona. et Cristiano Ronaldo.

Il a ajouté: «Je veux que Jadon aille dans une équipe où il jouera, s’améliorera et obtiendra des trophées. Il est lié à United, Chelsea, PSG, mais je pense que United est l’endroit où aller car je suis partisan.

«(Marcus) Rashford, (Anthony) Martial, Kane, Sancho, qui intimeraient beaucoup de demi-centres avant qu’un coup de sifflet ne retentisse. Absolument.”

«Bien sûr, il doit le faire. S’il porte les sept (chemise), il doit être là pour les dix prochaines années. C’est ce que cette chemise mérite et exige.

«Il vole et est l’un des meilleurs jeunes enfants du monde en ce moment. C’est un joueur avec un énorme potentiel et il va gagner plus de 100 millions de livres sterling.

“Vous achetez quelqu’un depuis 10 ans dans votre club, c’est de l’argent énorme mais je le prendrais et le risquerais.

Ferdinand voit grand pour Man United cet été

“Vous lui dites:” Vous allez être le joueur avec lequel nous construisons une équipe et une personne qui peut nous obtenir des trophées. “Il a le facteur x, les compétences, les battements et les excitations.

«Si vous allez au Real, Barca, United, ces stades veulent être excités et les faire sortir de leur siège. Sancho est ce type.

«Il a tout le potentiel pour être une superstar absolument énorme. Il amène la cour de récréation au stade. »

