Rio Ferdinand explique pourquoi Manchester United devrait signer l’as d’Aston Villa Jack Grealish contre le meneur de jeu de Leicester James Maddison

Rio Ferdinand pense que Manchester United devrait donner la priorité à la signature de la star d’Aston Villa Jack Grealish par rapport à James Maddison de Leicester cet été.

Grealish et Maddison ont eu de superbes campagnes dans l’élite et ont sans surprise attiré l’attention Ole Gunnar Solskjaer, qui veut ajouter un autre milieu de terrain créatif dans ses rangs pour remplacer Paul Pogba cet été.

Est-ce que Grealish sera un joueur de Villa la saison prochaine?

Le skipper de la villa, Grealish, a été un artiste hors pair pour son équipe menacée de relégation à son retour en Premier League, marquant six buts et récoltant sept passes décisives en 26 matchs.

Sans surprise, plus il brille, plus Villa exigera ses services, et on pense que United devra payer plus de 60 millions de livres sterling pour signer le jeune homme de 24 ans, qui est sûrement en train de sortir de Villa Park s’ils descendent.

Et Ferdinand, qui a remporté six titres de haut vol avec les Red Devils de 2002 à 2014, estime que le club devrait viser Grealish sur Maddison car il possède la qualité pour battre un homme – ce qui est rare chez un meneur de jeu anglais.

Maddison a fait partie intégrante du succès de Leicester

«Grealish ou Maddison? C’est une bonne question “, a répondu l’ex-star de l’Angleterre lors d’un Q&A sur Instagram.

«Ils volent tous les deux, tous deux incroyablement bien réussis au cours de la dernière année. Ce sont des joueurs très différents.

«Maddison est quelqu’un qui peut récupérer le ballon, il peut le faire éclater.

«Il obtient des buts, obtient des passes décisives, crée des chances, il est tranchant, il se trouve dans de bonnes positions pour créer des choses. Très bon footballeur. Je l’aime.

Ferdinand: «Grealish peut manipuler le ballon. C’est ce que j’aime chez lui. Il a cette arrogance, sait qu’il est un bon joueur et qu’il produit. » [rioferdy5] #avfc pic.twitter.com/UyhFZAvHNb

– astonforza (@astonforza) 20 mars 2020

“Grealish fait tout cela, mais il a une chose sur tous ces joueurs dont nous parlons dans cette position pour l’Angleterre comme Dele Alli, Maddison, Mason Mount dans cette position, cette attaque … qui peut faire jouer l’attaquant, qui peut jouer comme un milieu offensif.”

Il a ajouté: «Grealish peut embaucher des gens. Grealish récupère le ballon, il peut manipuler le ballon, attirer les joueurs vers lui … attirer un ou deux joueurs vers lui en laissant de la place à quelqu’un d’autre.

“C’est ce que j’aime chez Grealish.

«Il a aussi cette arrogance. Savoir qu’il est un bon joueur qui produit. Il me le contente. »

