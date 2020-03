Rio Ferdinand explique pourquoi Manchester United ne devrait PAS signer Philippe Coutinho

La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, a admis qu’il aurait encouragé le club à signer l’ex-star de Liverpool, Philippe Coutinho.

Mais pas maintenant, cependant, en raison de l’arrivée et de l’acclimatation quasi instantanée de Bruno Fernandes à Old Trafford.

. – .

Les choses n’ont pas marché pour Philippe Coutinho à Barcelone et il est actuellement prêté au Bayern Munich

Les Red Devils avaient crié à la créativité au milieu de terrain, en particulier avec Paul Pogba absent depuis longtemps cette saison, et la star de Barcelone – actuellement en prêt au Bayern Munich – avait été désignée comme une nouvelle signature.

L’arrivée de Fernandes semble avoir résolu le problème presque immédiatement, ce qui signifie que United n’a plus besoin d’atterrir Coutinho, qui a autrefois joué pour ses rivaux féroces.

Mais Ferdinand pense toujours que le Brésilien pourrait avoir besoin d’un transfert en Premier League pour sauver sa carrière d’élite.

“À Liverpool, il était un joueur incroyable, mais depuis qu’il a quitté Liverpool, il ne l’a pas encore vraiment fait”, a déclaré Ferdinand tout en répondant aux questions sur son fil Instagram officiel.

«Il a eu du mal à Barcelone, a eu du mal à s’intégrer là-bas et puis il n’a pas fait incroyablement bien au Bayern.

L’appel qui a fait exploser l’esprit de Rio Ferdinand, alors qu’un fan de Man United affirme que Jack Grealish ne voudrait pas les rejoindre cet été

strict

L’as de Tottenham révèle que les joueurs ont leurs propres programmes de fitness pour garder la forme

lutte

Le patron de Chelsea Lampard dit qu’il est difficile de pousser l’équipe à s’entraîner en pleine crise de santé

creuser

“ Pogba aurait dû faire ça ” – l’ancien as d’Arsenal loue l’impact de Fernandes à Man United

nouvelles

Les stars de West Ham ont des symptômes de COVID-19, «pas d’équipes anglaises en Europe», plus de retards sportifs

La fin

Rio Ferdinand dit que la saison 2019/20 devrait être abandonnée, refusant le titre de Liverpool PL

la relance

Comment un nouvel entraîneur de Man United a aidé à relancer la carrière de Fred sous Solskjaer

Classe

Marcus Rashford aide à collecter 100 000 £ pour la charité alimentaire au milieu de la pandémie de coronavirus

en voie de guérison

Man United ace fournit une mise à jour positive sur les blessures et les objectifs reviennent à l’entraînement

pas de surprises

Liverpool domine alors que Carragher nomme son équipe PL de la saison jusqu’à présent

Choc

Sagna réprimande Fabregas «dur» pour avoir déclaré que seulement deux joueurs d’Arsenal étaient à son niveau

«Je pense que c’est un grand joueur, un énorme talent, je pense qu’il a besoin d’être sauvé.

«Entrer en Premier League dans la bonne équipe serait un sauveur pour lui – il en a besoin.

«J’aurais dit Man United avant l’arrivée de Bruno Fernandes, mais pas maintenant.»

Et malgré les difficultés de Coutinho en Espagne – et maintenant prêté en Allemagne – Ferdinand estime qu’il pourrait encore améliorer certaines équipes de Premier League et serait un bon ajout

«Améliorerait-il les Spurs? Oui, à 100%. Les gens aiment [Harry] Kane, Dele [Alli], Fils [Heung-min] etc., tous nourrissent quelqu’un comme lui », a expliqué Ferdinand.

. – .

Coutinho a versé de l’eau froide sur toute suggestion de retourner à Liverpool

«Je pense qu’il serait un excellent ajout à l’équipe des Spurs. Arsenal, il les améliorerait certainement, mais où joue-t-il dans leur système? Ils ont [Mesut] Ozil. J’aime Ozil s’il est bien joué.

“Presque aucune équipe ne peut se le permettre où il se situerait. Il ne rentrerait pas à City, Liverpool, pas dans des équipes comme ça.

«Serait-il un bon ajout, oui? Pas Man United cependant, et il a joué pour Liverpool, donc c’est difficile. La rivalité est folle. »

.