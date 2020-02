RIVER 1- BANFIELD 0 | Le “one x one” du Millionaire qui suit au sommet de la Super League

Matías Suárez a marqué dans la première moitié du but avec lequel River a battu Banfield dans le Monumental. Le millionnaire a dû souffrir jusqu’au bout pour clore une réunion où Arboleda était une figure. La prochaine visite aux étudiants de La Plata.

L’un x un du Millo:

Armani (5): Alors que Banfield s’est approché de la zone, il ne l’a pas prouvé. Mauvais dans le jeu avec vos pieds.

Martínez Quarta (5,50): Ferme sur la marque, pas aussi efficace dans la livraison. Faute abusée à certaines occasions.

Rouge (7,50): un nouveau grand match du Paraguayen, infranchissable au-dessus et en dessous et couvrant les trous dans la défense.

Pinola (5,50): Ce n’était pas clair au départ et avait des complications avec la vitesse de Lenis.

Montiel (8): extraordinaire dans les projections, aidant Suarez dans le but avec un précédent chapeau sur sa marque et générant la pénalité.

Pérez (7): Excellent travail de confinement, souvent dépassé en nombre.

Fernandez (7): Il a pris le contrôle du ballon, a joué judicieusement et a donné une grande main dans le recul lorsque l’équipe s’est retirée.

De la croix (6): Important dans l’aller-retour. C’était plus profond en première mi-temps, compliquant à gauche.

Casque (6): un bon premier semestre, étant incisif et atteignant la surface. Dans le complément, il était plus préoccupé par la montée de Lenis et ce n’était pas tant, mais il était important de fermer pour être une option.

Suarez (8): Un grand jeu de Cordoue. Banfield ne l’a jamais trouvé et il a profité de chaque espace qu’ils lui ont donné. Un objectif déterminant.

J’ai supprimé (5): Il a perdu une pénalité qui aurait changé le match et n’était pas bien en dehors de la zone.

Ils sont entrés

Quintero (5): Il n’est pratiquement pas entré en contact avec le ballon. Il a réprimandé un adversaire contre un.

Scocco (6): près du but, il n’a pas été sanctionné d’une pénalité claire et Arboleda a pris l’autre qu’il avait.

Pratto (-): minutes à la fin.