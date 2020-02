RIVER TODAY | Dernières nouvelles, le remplacement de Borré, l’état de Martínez Quarta et plus

La définition de la Super League arrive. En l’absence de deux dates pour la fin du championnat, River est le leader du tournoi et compte trois points de plus que Boca. Samedi, à partir de 19h40, vous recevrez Défense et Justice dans le Monumental. En cas de victoire, la première place sera assurée (le maximum qui pourrait être un bris d’égalité).

Pour cette rencontre, le Millionnaire Vous ne pouvez pas compter sur Rafael Santos Borré. Le Colombien, qui est le meilleur buteur du championnat, a été réprimandé contre les Estudiantes de la Plata et a atteint le cinquième jaune. Sa place serait prise par Nacho Scocco, bien qu’il y ait également une petite chance que Julián Álvarez entre.

Celui qui pourrait revenir après sa blessure est Lucas Martínez Quarta. Les Chinois, qui ont raté le match contre les étudiants en raison d’une blessure, se sont intensifiés à l’entraînement et seraient disponibles pour la poupée. Au-delà de cela, les premières informations indiquent que Gallardo ne le risquerait pas et qu’il pourrait répéter la défense qu’il a jouée contre le Pincha.

MartínezLucas Martínez Quarta a commencé ce matin à Ezeiza à travailler avec le ballon et à intensifier ses mouvements. Marcelo Gallardo attendra l’évolution au cours de la semaine pour déterminer s’il en tiendra compte devant Défense et Justice. # River pic.twitter.com/QVNU47aa8n

– Hernan Leyva (@ riverplate83) 26 février 2020

La formation possible pour faire face aux étudiants serait: Armani, Montiel, Paulo Díaz, Rojas, Pinola, Casco; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Nacho Scocco et Matías Suárez.

L’idée d’Hernán Crespo est de mettre une équipe alternative à #River. “Mardi, nous avons joué le match le plus important de l’histoire de #Défense et Justice. Nous avons fait ses débuts dans les Libertadores contre Santos à Varela”, m’a dit quelqu’un qui participe à la prise de décision à DyJ.

– Gustavo Yarroch (@GustavoYarroch) 25 février 2020

Concernant l’actualité du campus, il est à noter que Benjamín Rollheiser sera exploité pour ses ligaments déchirés tout en Cristian Ferreyra a déjà été libéré et sera disponible.