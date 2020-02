RIVER TODAY | Dernières nouvelles, les matchs restants et la formation possible contre les étudiants

La Super League est la nouvelle grande obsession de Marcelo Gallardo. Ayant tout accompli à l’international, rester avec un championnat local est l’encours de la dette. Avec trois dates à gauche, River est pointeur et prend trois points à Boca.

Quels rivaux reste le millionnaire?

Etudiants de La Plata (V)

Défense et justice (L)

Atlético Tucumán (V)

Prochains matchs de River:

-23/02 vs étudiants (V)

-29/02 contre Défense et justice (L)

-04/03 contre Liga de Quito (V) 🏆

-08/03 contre Atlético Tucumán (V)

-11/03 contre Deportivo Binacional (L) 🏆

19 février 2020

Formation possible vs étudiants

Un match mémorable approche. River devra visiter le domaine de la Pincha et dans la précédente c’est la rencontre la plus difficile qui reste. Bien que les locaux en viennent à perdre contre la Défense et la Justice, c’est une équipe qui s’agrandit dans ce genre d’affrontements.

Benjamin Rollheiser est présent à la formation #River. La semaine prochaine sera opérée sur la rupture des ligaments du genou.

Aujourd’hui mercredi, peignez pour répéter l’équipe contre #Estudiantes LP.

4 jaune: Montiel, Casco, Nacho Fernández et Borré.

19 février 2020

L’idée de Gallardo est de répéter le XI une fois de plus: Armani, Montiel, Martínez Quarta, Rojas, Pinola, Casco; Nacho Fernández, Enzo Pérez, De La Cruz; Suarez et Borre.

Les joueurs qui doivent prendre soin du jaune

Montiel, Casco, Nacho Fernández et Borré ont quatre jaunes et s’ils les avertissent, ils rateront le duel contre Défense et Justice.

"J'AIMERAIS JOUER À RIVER" I Valentin Castellanos, flyer de New York et champion pré-olympique avec l'équipe nationale, a déclaré: "River fait très bien les choses et Gallardo est l'un des meilleurs techniciens. Il est évident que j'adorerais jouer à River et Laissez-le m'adresser. "

19 février 2020

Le personnage de Sub 23 qui veut jouer dans River

La grande nouvelle des dernières heures a été les déclarations de Valentín Castellanos. “Il est évident que j’aimerais jouer dans River et que Gallardo me dirigerait, j’aurais de la chance”, a déclaré l’actuel joueur de New York. Vont-ils aller le chercher?