Rob Green révèle comment ses coéquipiers de Chelsea l'ont “ apprécié '' face à Maurizio Sarri après une mauvaise défaite à Man City la saison dernière

Rob Green a révélé comment une raclée à Manchester City la saison dernière l'a amené à donner un morceau de son esprit à Maurizio Sarri.

Mais étonnamment, Sarri a remercié l'ancien gardien de but de Chelsea pour ses commentaires.

Sarri a été fréquemment critiqué pour sa tactique quand il était patron de Chelsea

L'ancien homme des gants d'Angleterre, 39 ans, a mis fin à sa carrière à la fin de la campagne 2018/19.

L'un des points faibles de la saison des Bleus les a vus subir une défaite 6-0 à Man City en février et Green a vu cela comme une opportunité de s'exprimer … parce qu'il ne jouait pas de toute façon.

Dans une interview avec The Athletic, Green a déclaré: «Je me suis tourné vers Sarri et j'ai dit: 'Écoutez, vous êtes dans une position vraiment difficile et je comprends que parce qu'il se passe des choses dans ce club que je peux voir, vous pouvez voir et personne à l'extérieur ne peut voir, alors je vous comprends ».

"Mais pendant tout ce temps, je pensais:" Je vais lui donner les deux barils en une minute ".

Pas même les goûts d'Eden Hazard pourraient épargner les rougeurs de Chelsea ce jour-là

«J'ai parlé pendant 15 minutes. Beaucoup de joueurs ont dit par la suite qu’ils m’ont plu en disant: "Vous avez dit ce que je voulais dire mais je ne pouvais pas le dire".

«Évidemment, s'ils l'avaient fait, cela aurait pu affecter leur place dans l'équipe ou leur avenir au club.

"Deux des entraîneurs adjoints, Gianfranco Zola et Carlo Cudicini, ont dit quelque chose comme:" C'était génial. Nous avons essayé mais nous sommes également dans une position de compromis en ce sens que c'est un style très hiérarchique et qu'il n'y a pas beaucoup de retours en retour ».

«Comment Sarri a-t-il pris cela?

«Nous sortions tous de la pièce à la fin et il se tenait à la porte.

"Je me disais:" Oh putain, je suis mort "mais il m'a serré la main et m'a dit:" Merci, c'est la première fois que quelqu'un me fait réfléchir lors d'une réunion ".

"Le fait est que cela n'a rien changé."

Green n'a pas fait une seule apparition pour Chelsea la saison dernière

Green a également qualifié la tactique de l’Italien de «enrégimenté» et a poursuivi en disant qu’Olivier Giroud et lui-même avaient réalisé qu’ils avaient fait exactement la même séance d’entraînement, mais 18 fois au cours d’une saison.

Il a ajouté: «Il est un ancien directeur de banque et gère un club comme celui-ci.

«Dans son cerveau, il y avait une formule pour réussir. C’était comme «je suis mathématicien, j’ai travaillé et je sais».

