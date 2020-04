Rob Gronkowski a avoué avoir menti aux Patriots pour ne pas l’échanger en 2018 avec les Lions

Rob Gronkowski a peut-être quitté les Patriots avant de se retirer avec eux | Harry How / .

#LaTribunera est arrivé de @ CANAL44TV tout juste sorti du four: tout ce que vous devez savoir avant # Draft2020 de @nflmx et l’arrivée de Rob Gronkowski chez les Buccaneers de son ami Tom Brady. Invités: @altoyardaje et @betosigala ¡Páseleeeee! Https: //t.co/HZzvbYusPu pic.twitter.com/Rz54LerrFz

– Oscar Molgado (@OscarMolgado) 22 avril 2020