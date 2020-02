Rob Gronkowski rejoint les Cardinals de l’Arizona?

Rob Gronkowski rejoint-il les Cardinals de l’Arizona? Le jeune homme à la retraite a récemment exprimé son amour pour l’État de l’Arizona dans une interview.

Gronkowski, l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué à son poste, a connu une carrière extrêmement réussie avec les New England Patriots. Avant cela, cependant, il avait un passage raisonnablement réussi à l’université d’Arizona.

Avec les Wildcats, Gronkowski a amassé 1 197 yards et 16 scores sur 75 réceptions en deux ans. Malheureusement, il a dû rater son année junior en raison d’une opération au dos – quelque chose qui l’a finalement fait glisser dans le repêchage de la NFL.

Lors d’une récente interview avec Doug & Wolf sur 98,7 FM, Gronkowski a révélé qu’il voulait désespérément jouer pour les Cardinals sortant de l’école – mais que l’organisation ne s’intéressait pas à lui.

«J’ai adoré être dans l’État de l’Arizona», a-t-il déclaré. «Je priais pour qu’ils me prennent parce que je voulais y aller.

«Je me sentais comme s’ils avaient besoin d’une fin serrée et ils m’ont amené pour une petite visite… J’ai pris une visite là-bas et tout, je pouvais dire qu’ils n’avaient aucun intérêt pour moi.

“Je pourrais dire, les gens qui m’ont amené, ils m’amenaient juste pour me faire entrer.”

Finalement, les Cardinals ont fini par repêcher l’attaquant défensif Dan Williams avec la 26e sélection au repêchage de cette année, puis Daryl Washington avec le 47e choix.

La Nouvelle-Angleterre a fini par prendre Devin McCourty avec la 27e sélection, puis Gronkowski avec la 42e.

À partir de là, les choses sont passées.

Heureusement pour les cardinaux, les rumeurs selon lesquelles Gronkowski reviendrait de la retraite semblent circuler chaque année.

Si Tom Brady quitte vraiment la Nouvelle-Angleterre, et si Gronkowski choisit vraiment de revenir, peut-être que l’organisation peut corriger le problème et enfin se retrouver avec une extrémité serrée qui mérite d’être discutée.

