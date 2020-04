Rob Gronkowski remporte le championnat WWE 24/7 à WrestleMania 36

Mojo Rawley a provoqué un ami proche Rob Gronkowski dans la nuit 1 de WrestleMania 36, ​​et l’animateur de l’émission a pris sa revanche dimanche soir.

Samedi, le champion des 24/7, R-Truth, a rejoint Rawley et Gronkowski au sommet de la pelouse de Gronk, et a été présenté par l’ancienne star des Patriots. Gronkowski est rapidement allé chercher une couverture – le championnat 24/7 peut être gagné à tout moment, d’où le nom – mais Rawley a poussé Gronkowski hors de R-Truth et a épinglé le champion lui-même pour gagner la ceinture. Rawley a ensuite appelé Gronk et a disparu, préparant le terrain pour ce qui s’est passé dimanche.

Juste après la fin du match épique de Last Man Standing d’Edge et Randy Orton, une bagarre massive s’est répandue des coulisses et du ring, impliquant Rawley et plusieurs challengers pour sa ceinture. Gronkowski a sauté de son perchoir pour éliminer toute la foule, puis a épinglé Rawley pour remporter le titre. Gronk a ensuite sprinté loin de la scène pour se mettre en sécurité.

