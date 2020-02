Rob Manfred a inspiré tous ceux d’entre nous qui puent notre travail

Vous avez déjà eu une journée difficile au travail où vous passez le trajet pour rentrer chez vous en essayant de ne même pas apercevoir votre visage dans le rétroviseur, car cela ne ferait que vous rendre encore plus en colère / triste?

Vous avez déjà foiré quelque chose si mal au bureau que vous vous êtes assis à votre bureau et vous vous demandez comment quelqu’un a jamais dit les mots “vous êtes embauché!” à toi?

Vous êtes-vous déjà assis dans votre voiture garée après avoir foiré une présentation importante et tiré un certain nombre de combos parfaits sur votre volant?

Allez, je sais que je ne suis pas seul ici.

Eh bien, voici de bonnes nouvelles – aucun de nous qui pue notre travail n’est seul. Parce que nous aurons toujours Rob Manfred en tête pour nous, foutant les choses à gauche et à droite afin de nous assurer que nous ne pensons jamais que même un cadre supérieur bien rémunéré est meilleur que nous tous.

Écoutez, je sais que j’ai écrit beaucoup de choses sur le commissaire MLB (pour l’instant) au cours de la semaine dernière. J’ai appelé pour son travail, j’ai dit qu’il crachait au visage de tous les fans de MLB, et j’ai saccagé les Astros tricheurs tout en tirant sur Manfred.

C’est principalement parce que ce scandale et la façon dont Manfred l’a géré ont été totalement incroyables (aussi, ce fut une période tranquille pour le sport). Mardi, cela a pris un autre virage risible grâce à la chute du commish à nouveau sur un podium alors qu’il se tenait devant un groupe de membres des médias qui lui ont posé de bonnes questions sur les raisons de l’odeur de son travail.

Manfred s’est excusé d’avoir qualifié le trophée des World Series de «morceau de métal». Sérieusement, il a appelé ce merveilleux trophée.

Il a confirmé que les Astros lui avaient dit qu’ils avaient utilisé le système de triche des poubelles en séries éliminatoires en 2017, ce qui était une nouvelle pour tout le monde, y compris les Dodgers qui doivent maintenant être fatigués de jeter leurs bras en l’air.

Et Manfred a blâmé la quantité de tollé public – qui a inclus beaucoup de stars du baseball et même la légende de la NBA LeBron James – sur «la société d’aujourd’hui», comme Twitter, c’est la raison pour laquelle Mike Trout a perdu le respect de certains gars sur les Astros. La société d’aujourd’hui!

Alors oui, quand vous commencez à vous sentir mal à propos des erreurs que vous avez faites au travail, pensez à ol ‘Robby Manfred et à la quantité incroyable de dégâts qu’il a causés au jeu de baseball. On parle beaucoup de ce grand sport ces derniers temps et rien de tout cela ne concerne les bonnes choses que nous avons pu voir cette saison.

Au lieu de cela, il s’agit d’un groupe de joueurs qui ont triché et n’ont pas été punis pour cela.

Au lieu de cela, il s’agit d’un commissaire qui a perdu tout contrôle et respect par la façon dont il a géré ce gâchis.

Donc, la prochaine fois que vous babillerez sur une présentation et que vous manquerez une grosse affaire, ne vous découragez pas.

Les choses pourraient toujours être pires.

Vous pourriez être Rob Manfred.

Le grand gagnant de mardi: Allen Iverson.

Mardi, une vidéo a été diffusée montrant Allen Iverson et Dwyane Wade se serrant dans leurs bras après l’hommage rendu dimanche soir à Kobe Bryant au NBA All-Star Game. C’est une excellente vidéo qui montre à quel point Iverson est doué pour faire de gros câlins. Les fans sur Twitter n’avaient que du respect pour les câlins d’Iverson et ils avaient tellement raison. Cette vidéo est géniale.

Coups rapides: Emoji de Brady à Affleck… Diggs supprime les Vikings… Aubrey Huff a tort… Et bien plus!

– Ben Affleck a dit qu’il avait envoyé un texto à Tom Brady pour savoir où le QB jouerait la saison prochaine et tout ce qu’il avait récupéré était un emoji pour la réponse.

– Stefon Diggs a supprimé tous les trucs des Vikings de ses réseaux sociaux et les fans de la NFL ont paniqué.

– Aubrey Huff ne sait clairement pas ce que signifie le premier amendement.

– Les jeunes stars de la NBA ont été interrogées sur les anecdotes de la NBA des années 1990 et leurs réponses vous feront sentir vieux.

– Notre Steven Ruiz note tous les grands mouvements hors saison de la NFL, y compris les Seahawks qui signent Greg Olsen mardi.

.