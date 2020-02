Rob Pelinka a partagé que Kobe Bryant lui avait envoyé un SMS depuis un hélicoptère

Avant que Rob Pelinka ne devienne directeur général des Lakers en 2017, il a passé une carrière d’agent sportif qui représentait Kobe Bryant.

Au cours de ces années, les deux ont formé une relation étroite, et cela s’est prolongé jusqu’au dernier jour de vie de Kobe.

Pelinka a pris la parole lors du service commémoratif public de lundi pour Kobe et Gianna Bryant. Au cours de l’éloge du directeur général des Lakers, il a révélé que Kobe lui envoyait un SMS depuis l’hélicoptère qui s’est écrasé le 26 janvier. Kobe demandait à Pelinka s’il connaissait des agents de baseball car il voulait aider la fille survivante de John Altobelli, Alexis, à entrer en contact avec quelqu’un pour obtenir un stage.

John ainsi que Kobe et sept autres mourraient dans cet accident.

Pelinka a déclaré:

«J’ai récupéré mon téléphone et envoyé un SMS à Kobe pour lui dire que j’avais vu l’agent de baseball lors d’un match des Lakers l’autre soir et j’étais heureux de l’aider avec tout ce qu’il voulait. Il était maintenant un peu plus de 9h30. Le texte de Kobe expliquant en arrière son désir d’aider un ami à obtenir un stage d’agence de baseball pour l’une de ses jeunes filles. Kobe s’est porté garant du caractère, de l’intellect et de l’éthique de travail de la jeune fille. Il voulait clairement se faire le champion d’un avenir radieux. J’ai envoyé un texto à Kobe tout de suite et j’ai dit que je mettrais un plan en marche pour aider à y arriver. Quelques minutes plus tard, Kobe et Gianna et sept autres belles âmes sont montées au ciel. Kobe m’avait envoyé un SMS depuis l’hélicoptère. »

C’était le genre d’histoire qui montrait le désir de Kobe d’aider les autres.

Le jour de l’écrasement de l’hélicoptère, Shareef, le fils de Shaquille O’Neal, a également expliqué que Kobe lui avait tendu la main ce matin-là. Shareef n’a pas pu répondre avant le moment de l’accident.

.