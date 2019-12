Robbie Lyle et le gang AFTV répondent aux manifestants en colère d'Arsenal

L'animateur d'Arsenal Fan TV Robbie Lyle a répondu aux fans en colère des Gunners qui ont protesté contre sa chaîne YouTube après l'impasse 0-0 avec Everton samedi après-midi.

Lyle a eu besoin d'une escorte policière hors de Goodison Park après que les Gunners ont exprimé leur mécontentement à l'égard du canal après la triste rencontre à Goodison Park.

AFTV a répondu aux fans furieux des Gunners

Le média, célèbre pour ses critiques publiques de l'équipe, a été tenu pour responsable de la création d'une atmosphère toxique au club.

Cependant, Lyle a répondu en remettant en question la décision des fans de concentrer leur attention sur sa station plutôt que de susciter la positivité après la nomination de Mikel Arteta en tant que manager.

Dans le dernier clip YouTube publié par AFTV, il a déclaré: «Joyeux Noël à ces gars qui ont perdu leur temps. Vous savez ce qu'il y a à peu près dix ou 15 d'entre eux qui sont venus de l'intérieur pour essayer de faire avancer les chansons. Je ne comprends tout simplement pas.

"(Mikel) Arteta est dans les gradins. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Vous auriez pensé que ces fans auraient adoré se rallier à l'équipe au lieu de perdre leur temps. "

Un invité régulier de la chaîne, DT, a également dénoncé les fans qui protestaient, affirmant qu'ils devaient "réévaluer" ce qu'ils faisaient.

DT a déclaré: "En ce qui concerne ces fans, je voudrais dire merci aux fans qui ont chanté cette chanson, j'ai chanté avec eux!

«Les gens diront que nous sommes toxiques, mais lorsque vous venez à un match de football et que tout ce que vous pouvez faire est de chanter à notre sujet, vous devez réévaluer votre situation.

"C'est incroyable ce que les drogues peuvent faire à 6h du matin."

Je déteste voir ça. Peu de gens plus gentils ou de fans de @Arsenal plus fidèles que Robbie Lyle. @AFTVMedia a été si négatif ces dernières années parce que nous avons été complètement cr * p.

Ne blâmez pas les messagers – blâmez les propriétaires, les gestionnaires et les joueurs. https://t.co/EcfPyQ3SIN

– Piers Morgan (@piersmorgan) 21 décembre 2019

Pendant ce temps, le fan d'Arsenal, Piers Morgan, a bondi à la défense de la chaîne, insistant sur le fait que la négativité provenant d'AFTV est due en grande partie aux performances horribles du club.

Il a écrit: «Je déteste voir ça. Peu de gens plus gentils ou plus fidèles @Arsenal

fans que Robbie Lyle. La raison pour laquelle AFTV a été si négative ces dernières années est que nous avons été complètement cr * p. Ne blâmez pas les messagers – blâmez les propriétaires, les gestionnaires et les joueurs. "

