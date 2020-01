Robert Archibald, ancien joueur de l’ACB et de la NBA décède à 39 ans

Robert Archibald, ancien joueur de l’ACB et de la NBA, est décédé à 39 ans aux États-Unis. Au cours de sa carrière professionnelle, il a joué dans des équipes telles que Valence, Joventut, Unicaja et Saragosse et a également été coéquipier de Pau Gasol à Memphis.

Comme indiqué aux États-Unis, Robert Archibald Il est décédé dans la nuit de jeudi dernier dans l’état de l’Illinois sans avoir transcendé les causes de la mort, à ce jour, du seul joueur écossais qui a milité en NBA.

Après avoir souligné dans son passage à travers l’Espagne, Robert Archibald Il a joué dans la meilleure ligue du monde à Memphis, où il a coïncidé avec Pau Gasol, les Suns, la Magic et les Raptors. Il a pris sa retraite après avoir joué avec la sélection de Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques de 2012 disputés à Londres.