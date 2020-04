Robert Griffin III dit qu’il peut “sans aucun doute” être à nouveau starter de la NFL

Il y a environ huit ans, Robert Griffin III a été sélectionné par les Redskins de Washington comme choix numéro 2 au repêchage 2012 de la NFL. Et bien qu’il n’ait pas encore eu de saison qui corresponde (ou fasse même partie de la même conversation avec) son année recrue, le quart-arrière de 30 ans a déclaré qu’il pensait “sans aucun doute” qu’il serait de nouveau partant avec un tiré sur quelques Super Bowls.

Griffin a connu un parcours tumultueux depuis le choix global n ° 2 jusqu’à maintenant être le remplaçant de Lamar Jackson avec les Ravens de Baltimore, et, récemment, lors de l’émission The Zach Gelb Show de CBS Sports Radio, il a reconnu que son rôle actuel pourrait être une chose à long terme et il se sent ” comme si j’avais une maison là-bas. »

Mais le vainqueur du trophée Heisman 2011 a expliqué qu’il ne renonçait pas à l’idée d’être un starter de la NFL une fois de plus. Griffin a expliqué, via CBS Sports:

«Ce pourrait être une maison à long terme, et je sais que Lamar est le gars de Baltimore. Mais cela n’éteint pas mon feu pour vouloir sortir et être un démarreur – et pas seulement être un démarreur, être un joueur de franchise, être un gars qui mène une équipe à plusieurs Super Bowls. C’est mon désir. Je ne suis pas là pour jouer pendant encore quatre ou cinq ans comme sauvegarde. Ce n’est pas de ça que je parle. Ce n’est pas pourquoi j’entre dans le bâtiment tous les jours, et je pense que je l’ai prouvé à mes coéquipiers et aux entraîneurs et à l’organisation. Je cherche donc à contribuer de toutes les manières possibles et évidemment à être compensé dans la mesure où je pense que je devrais l’être. “

Après une série de blessures et d’affrontements avec le personnel d’entraîneurs, Washington a finalement sorti la recrue offensive de l’année 2012, qui a ensuite passé un court passage avec les Cleveland Browns et un an en tant qu’agent libre avant d’atterrir avec les Ravens.

Bien qu’il ait reconnu qu’il souhaitait que son mandat à Washington ait une meilleure fin, Griffin a déclaré qu’il “n’avait aucune mauvaise volonté dans mon cœur envers D.C., envers les entraîneurs ou toute propriété ou tout GM ou quelque chose comme ça.” Il a ajouté: “Je sais que beaucoup de gens s’attendent à ce que je sois amer, que je sois furieux à ce sujet et je suis passé à autre chose.”

Plus de Griffin via CBS Sports Radio:

«Après avoir quitté la ligue en 2017 et être revenu et avoir tout recommencé à zéro, tout le monde a dit:« Peut-il le faire? Peut-il encore faire ça? Peut-il encore courir? Peut-il encore bouger? Peut-il encore lancer? “- Je pense que je suis sorti et j’ai systématiquement montré au cours des deux dernières années que je pouvais encore faire ces choses et le faire à un niveau élevé. “C’est mon objectif”, a poursuivi Griffin. “Ce n’est pas seulement pour revenir au sommet de la montagne et regarder le paysage; Je veux retourner au sommet de la montagne et aller gagner – et gagner beaucoup. C’est l’objectif et c’est main dans la main ce que les Corbeaux de Baltimore veulent faire en ce moment. C’est là que j’en suis, donc je vais maximiser cela. “

