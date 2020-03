Robert Kraft dit que Tom Brady voulait partir, mais c’est absurde

Le propriétaire des New England Patriots, Robert Kraft, a passé mardi à diffuser le message que Tom Brady voulait partir. Le quart-arrière superstar rompait avec les Patriots – et non l’inverse.

“S’il avait voulu être ici, nous aurions conclu un accord”, a déclaré Robert Kraft au Boston Globe après que Brady et lui se soient rencontrés au domicile de Kraft lundi soir. “C’est ce que je pensais qui se passait hier soir.”

La vérité est beaucoup plus compliquée – comme pour toute rupture. Mais voici ce qui semble le plus proche de la réalité: Bill Belichick et les Patriots ont fantôme Brady. Ils n’ont jamais définitivement annulé la relation. Ils ne lui ont pas non plus demandé de rester. Belichick a vécu sa vie pendant que Brady (au figuré) attendait par son téléphone un appel, un texto, un coup de coude, n’importe quoi. Pratiquement rien n’est venu.

Les signes étaient mauvais dès le départ. Lorsque les Patriots ont décidé qu’ils ne voulaient pas donner à Brady un contrat à long terme en 2019, il a ensuite demandé une clause dans son contrat interdisant aux Patriots d’utiliser l’étiquette de franchise sur lui. Il voulait avoir la liberté de faire un changement si le manque d’engagement des Patriotes persistait.

C’est exactement ce qui s’est passé.

À la NFL en mars, l’agent de Brady, Don Yee, a déclaré qu’il ne rencontrerait pas la Nouvelle-Angleterre pour parler d’une prolongation. C’était un autre signe inquiétant. Yee a inscrit la rupture avec les Patriots à l’ABC, qui était toujours en cours de négociation. Et pourtant, des sources proches de Devin McCourty et Phillip Dorsett ont déclaré à For The Win que leurs agents étaient sur les livres pour rencontrer les Patriots à Indy. Pourquoi la Nouvelle-Angleterre pourrait-elle rencontrer ces joueurs et non Brady?

McCourty a obtenu une prolongation dimanche, faisant de lui l’un des joueurs les mieux payés de son poste. Le gardien Joe Thuney, quant à lui, a été touché par l’étiquette de franchise. Soudain, les Patriots étaient sans argent. Si Thuney signe son étiquette, l’espace de plafond des Patriots se réduirait à 5 millions de dollars.

Pendant tout ce temps, Brady a été traité après coup. Il y a eu des contacts plus tôt ce mois-ci, lorsque Belichick a appelé Brady, selon plusieurs rapports. Cela ne s’est pas bien passé, selon le Boston Herald. Après cela, il n’y a eu aucune négociation de contrat, selon NBC Sports Boston. Je le répète: la Nouvelle-Angleterre n’a pas fait d’offre. Au lieu de cela, ils ont suggéré que c’était à Brady de dire ce qu’il voulait. Ce qu’il voulait – à en juger par ses actions – était de rester avec la Nouvelle-Angleterre.

Pourquoi est-ce que je n’arrête pas de dire que Brady était intéressé – ou du moins ouvert – à rester avec les Patriots? Eh bien, il aurait pu saisir l’occasion de signer avec une autre équipe juste au début de la période de sabotage. Les Tampa Bay Buccaneers n’ont pas hésité à faire une offre agressive, selon NFL Network. Au lieu de cela, il attendait le flirt de la Nouvelle-Angleterre. Et il ne l’a jamais compris.

Cette idée que Brady voulait de la Nouvelle-Angleterre ressemble à la meilleure tentative de Kraft pour couvrir ses propres fesses. Il ne veut pas perdre l’amour – et l’argent – des fans. Il veut que les Patriots soient beaux au départ de Brady. Mais un regard sur les faits et les circonstances montre que les affirmations de Kraft sont une erreur. Brady ne voulait pas sortir – il voulait juste être traité comme Tom Brady, six fois champion du Super Bowl. Belichick, au lieu de cela, a traité Brady comme tous les autres vétérans vieillissants pour frapper l’agence libre. Il a toujours semblé que cela allait se terminer de cette façon – ESPN a rapporté que Belichick se préparait pour un avenir sans Brady en 2017 – mais il est toujours compréhensible que Brady soit blessé. Qu’il pensait qu’il pouvait être différent.

Mais il ne l’est pas.

Belichick avait passivement poussé Brady vers la planche. Brady s’en est finalement sorti.

