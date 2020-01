Roberto Firmino frappe le vainqueur de Liverpool contre les Wolves alors que les hommes de Jurgen Klopp prolongent la séquence sans défaite de Premier League à 40 matchs

La superbe séquence invaincue de Liverpool compte désormais 40 matches de Premier League après que le but de Roberto Firmino à la 85e minute ait remporté une victoire 2-1 contre les Wolves.

Les hôtes ont regardé sur la bonne voie pour obtenir quelque chose du jeu après le niveleur de Raul Jimenez six minutes après l’intervalle, les hommes de Nuno Santo poussant alors pour un gagnant.

Roberto Firmino s’enfuit avec délectation après avoir marqué un but vainqueur pour Liverpool aux Wolves

Mais les hommes de Jurgen Klopp ont tenu bon et ont ensuite marqué eux-mêmes tard à travers Firmino pour envoyer les fidèles en délire.

Les Reds ont eu besoin de moins de huit minutes pour prendre la tête grâce au skipper Jordan Henderson.

Le coin droit de Trent Alexander-Arnold a été rencontré au bord de la surface de réparation de six mètres par Henderson qui l’a détourné à l’arrière du filet via une combinaison de sa tête et de son épaule.

Il y a eu un examen VAR pour déterminer s’il s’agissait de handball, mais l’objectif est resté.

Liverpool a subi un coup au milieu de la mi-temps lorsque Sadio Mane est parti.

Le problème n’était pas immédiatement clair, mais la star sénégalaise s’est dirigée vers la ligne de touche avant de s’asseoir sur le terrain pendant que le jeu se poursuivait.

Klopp a confirmé après le match que le problème était une plainte à la cuisse, Mane étant remplacé par le nouveau recruteur Takumi Minamino, à qui il a été remis ses débuts en Premier League.

Jordan Henderson a donné aux hommes de Jurgen Klopp une avance rapide avec une tête parfaitement placée

LES PLUS GRANDES RUNS UNBEATEN DE L’HISTOIRE DE LA LIGUE DE FOOTBALL EN ANGLAIS

Liverpool (40 à ce jour, 2019/20)

Forêt de Nottingham (42, 1977-78)

Arsenal (49, 2003-04)

Chelsea (40, 2004-05)

Huddersfield Town (43, 2011)

Mohamed Salah avait des chances d’augmenter l’avance de Liverpool mais a été refusé par des Wolves déterminés à défendre quand il semblait prêt à marquer.

Cela signifiait que seul le but d’Henderson séparait les deux équipes à la pause alors que les Reds semblaient sur la bonne voie pour se rapprocher de 16 points au sommet de la Premier League.

Les loups ont égalisé à la 51e minute suite à un superbe mouvement qui a été commencé et terminé par Raul Jimenez.

Jimenez a attaqué avec une course puissante avant de nourrir Adama Traoré sur la droite.

Raul Jimenez a ramené le niveau masculin de Nuno Santo six minutes après l’intervalle

Le centre croisé de l’ailier a choisi l’international mexicain au milieu et il a envoyé une tête en face d’Alisson pour le faire 1-1.

Les loups ont immédiatement chassé une seconde et Alisson a détourné le faible roulement de Traoré.

L’ailier des Wolves causait d’innombrables problèmes à Liverpool et a glissé Jimenez avec 22 minutes à jouer, Alisson faisant un blocage vital.

Salah a tiré largement dans une brève ouverture pour les visiteurs, mais les loups ont continué d’être une menace – avec Traoré le meneur.

Pourtant, Firmino a presque rétabli l’avance des Reds avec huit minutes à faire lorsqu’il a empaqueté son chemin, mais a été démenti par les jambes de Patrico.

dernier

Mais ce n’était qu’un avertissement car, deux minutes plus tard, le Brésilien a arraché le vainqueur.

Salah était évincé sur le bord de la zone mais Henderson a réussi à se glisser dans Firmino et il a écrasé Patricio dans le coin.

Le remplaçant Diogo Jota aurait pu encore égaliser pour les hôtes, mais il s’est accroché à courte distance alors que Liverpool a survécu.

Le résultat signifie que les Reds ne sont que la cinquième équipe de l’histoire de la Ligue anglaise de football à rester invaincue dans 40 matches de championnat consécutifs (W35, D5) après Nottingham Forest (42, 1977-78), Arsenal (49, 2003-04), Chelsea ( 40, 2004-05) et Huddersfield Town (43, 2011).

