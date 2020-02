Robin van Persie a exhorté le conseil d’administration de Manchester United à donner au Norvégien le temps de redresser sa fortune

Le favori de Manchester United, Robin van Persie, estime que les géants de la Premier League devraient rester avec le manager Ole Gunnar Solskjaer dans l’incertitude quant à son avenir à Old Trafford.

Le Norvégien n’a remporté que 22 de ses 50 matches en tête depuis sa nomination au poste de patron permanent en mars dernier, perdant ainsi 16 matches.

.

L’avenir à long terme d’Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford demeure incertain

Les Red Devils sont actuellement septièmes au classement, mais restent fermement dans la course pour une place en Ligue des champions après une victoire 2-0 sur le moral de Chelsea à la quatrième place de Chelsea lundi soir, ce qui leur a laissé trois points de retard sur les Bleus.

Et Van Persie, qui a joué Sir Alex Ferguson, David Moyes et Louis van Gaal pendant ses trois années à Manchester, pense que Solskjaer devrait bénéficier de plus de temps au milieu des troubles des fans.

“Après le départ d’Alex Ferguson, tout le monde s’est rendu compte qu’il serait difficile de s’en tenir à ce niveau atteint par Ferguson pendant toutes ces années”, a-t-il déclaré à Omnisport.

«Je pense que tout le monde pouvait le voir. Maintenant [David] Moyes a été là, [Louis] van Gaal, [Jose] Mourinho et Solskjaer.

“Ferguson a eu le temps d’amener les joueurs à un certain niveau”, a déclaré le Néerlandais à Omnisport.

tout faire

Mourinho déplore les blessures des Spurs et le manque d’avant-garde après la défaite de Leipzig

kante être vrai

Coup dur pour Chelsea alors que le milieu de terrain vedette fait face à des semaines de blessure à un ravisseur

engagé

“Je vais rester ici” – Guardiola réagit à l’annonce de l’interdiction de deux ans de l’UEFA à Man City

la revue

Werner met le RB Leipzig aux commandes des Spurs et l’Atalanta bat Valence

important

Les buts de Rodri et De Bruyne scellent la victoire pour Man City contre les Hammers

GUNNAR HURT

“Je suis ravi” – Solskjaer envoie un message à Haaland à la lumière d’une forme rougeoyante

la discipline

“ Assurez-vous que nous nous comportons ” – Message de Gerrard à l’équipe des Rangers avant les débuts du VAR

sauvage

“ Son père était un laboureur ” – Souness dit que Haaland a une mère à remercier pour son talent

«Ce n’est pas l’idéal pour le club de remplacer le manager chaque année. Si vous optez pour Solskjaer, donnez-lui du temps. Le club doit trouver de la stabilité. »

Et le Néerlandais, qui a marqué 26 buts en 38 matches la dernière fois que United a remporté le titre en 2012/13, a soutenu son ancienne équipe comme un candidat sérieux pour remporter la Ligue Europa cette saison.

S’exprimant avant le match aller des 32es de finale aller de United contre le Club de Bruges, l’ancien attaquant a ajouté: «Arsenal et Manchester sont certainement les favoris de la victoire générale.

«L’Ajax a été expulsé de la Ligue des champions de manière difficile, ce qui fait également partie du football, malheureusement. Ils ont également une chance de gagner la Ligue Europa. »

Si United devait répéter son exploit de 2017 en remportant la compétition, cela lui donnerait une autre avenue en termes de qualification de la Ligue des champions pour le prochain mandat – s’il finissait en dehors du top quatre.

Simon Jordan dit qu’Ole Gunnar Solskjaer ne devrait pas avoir la possibilité de reconstruire Manchester United

.