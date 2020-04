Robin van Persie s’ouvre sur le départ d’Arsenal pour Manchester United et révèle les différences d’Ivan Gazidis

Robin van Persie a levé le couvercle sur sa sortie tant décriée d’Arsenal en 2012, affirmant que le directeur général du club, Ivan Gazidis, avait joué un grand rôle en lui forçant son déménagement à Manchester United.

Avec seulement un an restant sur son contrat aux Emirats, Van Persie a annoncé qu’il n’écrirait pas de nouvelles conditions et a ensuite déménagé à Old Trafford dans le cadre d’un accord à prix réduit de 24 millions de livres sterling.

Van Persie a rendu les fans d’Arsenal furieux quand il a déménagé à leurs rivaux amers Manchester United

S’exprimant sur le podcast haute performance, Van Persie a admis qu’il n’aurait pas dû rédiger une lettre aux fans d’Arsenal expliquant sa décision alors qu’il s’ouvrait sur le départ acrimonieux.

“Ce n’était pas seulement entre moi et Arsène Wenger, il se passait plus avec Ivan bien sûr et la façon dont il s’est comporté et la façon dont il a géré toute la situation”, a-t-il déclaré.

«Si je repense à toute cette situation, je dois me regarder moi aussi, où j’aurais pu faire mieux ou avoir pu faire quelque chose différemment. Si je regarde en arrière, cette lettre ouverte, je n’aurais pas dû faire ça.

“Si je repense à cela, dans une situation si délicate et difficile de faire un transfert après avoir passé tant de temps à Arsenal, prendre la décision d’écrire une lettre ouverte pour dire ma vérité en deux pages était impossible.”

Van Persie, qui a remporté le titre de Premier League lors de sa première saison à United sous la direction de Sir Alex Ferguson, a également frappé Gazidis, qui a depuis quitté le club pour rejoindre l’AC Milan, en disant qu’un nouveau contrat était jamais offert.

Il a ajouté: «À l’époque, je pense que c’est allé au journal parce qu’il n’y avait pas de médias sociaux. C’est ce que j’ai fait, et c’est parce que j’ai été déçu par Ivan et son comportement.

“Mais je ne pouvais pas entrer dans les détails de ce qui était exactement à l’époque, car il est tout simplement impossible de raconter toute l’histoire derrière cela. Et en partie, c’était le fait qu’Arsenal ne m’a pas proposé de nouveau contrat. Donc, si j’y repense, j’aurais dû faire mieux. »

Les fans d’Arsenal étaient bouleversés lorsque Van Persie est parti pour United et il a remporté un titre lors de sa première saison à Old Trafford

Interrogé sur la déception de nombreux fans des Gunners à propos de la lettre ouverte, Van Persie a ajouté: «Je comprends. Mais je peux vous promettre mes enfants, si quelqu’un vient avec la preuve qu’Arsenal m’a offert un accord, je vous en donnerai un million [pounds] maintenant Aujourd’hui.

«C’était la décision d’Arsenal de ne pas me proposer un accord et c’est à eux de décider. Après de nombreuses conversations, il est devenu clair que nous avions des idées différentes sur le club.

«J’avais sept points où je pensais qu’Arsenal pourrait s’améliorer et à mon avis, ces sept points, ils devraient commencer à les traiter immédiatement pour pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes.

“Peu importe quels points ils sont, ce qui compte, c’est qu’Ivan a décidé qu’il n’était pas d’accord avec un seul point de ces sept points – ce qui est assez juste.

“Donc, en tenant compte de ces informations, Arsenal ne me propose pas de contrat, ils n’étaient pas d’accord avec mes opinions – qui n’étaient que pour aider, des opinions honnêtes sur la façon dont le club devrait aller de l’avant – c’est un message très clair.

«Pour moi, ce n’est plus un problème, c’est la vie. C’est la vie dans les meilleurs clubs, les entreprises prennent des décisions et les joueurs aussi dans ce cas. Je suis parfaitement content de la façon dont cela s’est terminé, je suis allé à Manchester United, nous avons gagné la ligue, donc ça me va parfaitement.

“Je ne suis pas en colère contre Ivan. Je suis reconnaissant d’avoir travaillé avec Arsene pendant huit ans, il a joué un rôle si crucial dans ma carrière. Je peux honnêtement dire que sans son influence, je n’aurais pas été le joueur que j’ai fini par devenir. Je suis donc heureux, je suis reconnaissant, c’est juste qu’il y a certains faits que vous ne pouvez pas détourner du regard.

“Ivan et moi n’avons pas vraiment cliqué, cela peut aussi arriver. Mais c’est un monde de grands hommes et il y a un moment où vous devez avancer. “

