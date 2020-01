Rochdale étourdit Newcastle, blessé par les blessures, alors qu’Aaron Wilbraham, âgé de 40 ans, gagne une rediffusion pour le club de League One

Rochdale a réussi le premier choc du troisième tour de la FA Cup alors qu’Aaron Wilbraham, âgé de 40 ans, a obtenu un match nul 1-1 contre la Premier League Newcastle à Spotland.

Le Dale, actuellement en lutte contre la relégation en Ligue 1, se rendra à St James’s Park pour une rediffusion grâce à un affichage fougueux qui les a vu égaliser 11 minutes.

. – .

Quel moment pour Wilbraham, 40 ans

Newcastle, face à sa propre bataille avec des blessures, a pris les devants à la 17e minute lorsque Miguel Almiron a percuté le toit du filet après un joli jeu sur la gauche.

Rochdale avait repoussé un certain nombre d’occasions de tirer le niveau mais a saisi l’égalisation tardivement alors que le centre de Luke Matheson, âgé de 17 ans, a été récupéré et tranquillement terminé par Wilbraham, avec 23 ans séparant le buteur et le créateur.

Ailleurs, Burnley a effectué huit changements pour son affrontement au troisième tour avec Peterbrough, mais a tout de même accédé au tour suivant avec une victoire 4-2 à Turf Moor.

Rodriguez était sur le point de se convertir sept minutes après que Christy Pym ait bloqué l’effort initial de Chris Wood et les Clarets ont doublé leur avantage sept minutes plus tard, alors que l’arrière latéral Erik Pieters en forait un à 25 mètres.

. – .

Il n’y a pas eu de dérapage pour Burnley

Les hommes de Sean Dyche n’ont montré aucun signe d’abandon en arrivant 3-0 après seulement 24 minutes, le tir de Jeff Hendrick déviant le pied de Mark Beevers.

Posh s’est donné une lueur d’espoir avant la pause alors que le meilleur buteur de la Ligue 1, Ivan Toney, a contourné Hart et s’est emparé de la tête pour porter le score à 3-1.

Cependant, Rodriguez a attrapé son deuxième du match pour porter le score à 4-1, faisant de l’effort de Ricky Jade-Jones une consolation pour les visiteurs.

Voici tous les résultats du troisième tour de la FA Cup jusqu’à présent…

Bristol City 1-1 Shrewsbury

Birmingham 2-1 Blackburn

Rochdale 1-1 Newcastle

Rotherham 2-3 Hull

Millwall 3-0 Newport

Burnley 4-2 Peterborough

.