Rochdale étourdit Newcastle et Watford avec une avance de 3-0 contre Tranmere, la starlette de Norwich brille, ainsi que tous les scores

Rochdale a réussi le premier choc du troisième tour de la FA Cup alors qu’Aaron Wilbraham, âgé de 40 ans, a obtenu un match nul 1-1 contre la Premier League Newcastle à Spotland.

Le Dale, actuellement en lutte contre la relégation en Ligue 1, se rendra à St James’s Park pour une rediffusion grâce à un affichage fougueux qui les a vu égaliser 11 minutes.

Quel moment pour Wilbraham, 40 ans

Newcastle, face à sa propre bataille avec des blessures, a pris les devants à la 17e minute lorsque Miguel Almiron a percuté le toit du filet après un joli jeu sur la gauche.

Rochdale avait repoussé un certain nombre d’occasions de tirer le niveau mais a saisi l’égalisation tardivement alors que le centre de Luke Matheson, âgé de 17 ans, a été récupéré et tranquillement terminé par Wilbraham, avec 23 ans séparant le buteur et le créateur.

Les finalistes de la saison dernière, Watford, étaient embarrassés à Vicarage Road alors qu’ils laissaient glisser une avance de 3-0 à la mi-temps contre League One Tranmere.

Les choses se passaient bien pour les Hornets avec des buts de Tom Dele-Bashiru, Nathaniel Chalobah et Roberto Pereyra, leur donnant une avance apparemment inattaquable.

Mais Tranmere a riposté après la pause et a mérité une reprise à Prenton Park avec les buts de Connor Jennings, Manny Monthe et Paul Mullins sur le penalty de 87e minute. Pereyra a été expulsé après 89 minutes.

Il semble peu probable que Watford réussisse aussi bien dans la coupe que l’année dernière

Une star pourrait bien être née dans la compétition de cette année alors que le jeune Norwich, Adam Idah, a tiré dans un triplé impressionnant alors qu’il passait devant Preston.

Le joueur de 18 ans n’a pris que 90 secondes pour obtenir son premier et celui de Norwich. Onel Hernandez a doublé son avance avant que l’Idah n’en obtienne une autre pour lui donner une avance de 3-0 à la mi-temps.

Preston a retiré un but en arrière mais Idah a obtenu son troisième but, une pénalité complétée par un run bégaiement composé, alors que les Canaries ont manqué 4-2 vainqueurs.

Rappelez-vous le nom, Adam Idah

Burnley, qui a battu Peterborough à Turf Moor, n’aurait aucun problème, tandis que Fulham affrontait Aston Villa dans ce qui était une répétition de la finale des championnats de la saison dernière. Les Cottagers gagneraient cependant 2-1 cette fois-ci.

Pendant ce temps, Brighton a perdu à domicile contre Sheffield mercredi.

Voici tous les résultats du troisième tour de la FA Cup jusqu’à présent…

Bristol City 1-1 Shrewsbury

Birmingham 2-1 Blackburn

Rochdale 1-1 Newcastle

Rotherham 2-3 Hull

Millwall 3-0 Newport

Burnley 4-2 Peterborough

Brighton 0-1 Sheffield mercredi

Cardiff 2-2 Carlisle

Fulham 2-1 Aston Villa

Oxford 4-1 Hartlepool

Southampton 2-0 Huddersfield

Brentford 1-0 Stoke

Preston 2-4 Norwich

Lecture 2-2 Blackpool

Watford 3-3 Tranmere

