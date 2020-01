Rocky Johnson, 1944-2020 – La sonnerie

Rocky Johnson – gendre d’une légende de la lutte, père d’une légende de la lutte et lui-même une légende de la lutte – est décédé la semaine dernière à 75 ans. Johnson, né Wayde Bowles à Amherst, en Nouvelle-Écosse, est venu relier le passé de son sport et présenter la façon dont le pont de la paix rejoint son lieu de naissance et le pays où il s’est finalement installé et a connu son plus grand succès. Même son nom de bague, que son fils de renommée mondiale Dwayne «the Rock» Johnson emprunterait et modifierait, est imprégné d’histoire: il est censé évoquer Rocky Marciano, le «grand espoir blanc» invaincu de la boxe poids lourd, et Jack Johnson, le sport de première vraie superstar afro-américaine. Bien qu’il ait été un artiste vedette dans sa propre vie, l’héritage durable de Johnson est celui d’un connecteur, un pionnier, une étape vitale dans l’évolution de la lutte et de la culture populaire qui l’ont soutenu.

Même lorsque vous partez d’humbles débuts, comme Johnson l’a fait, vous ne travaillez pas à partir d’une liste vierge, mais plutôt à partir des circonstances historiques dans lesquelles votre famille se trouve. Johnson, comme beaucoup d’autres Canadiens noirs, a retracé son ascendance à travers des esclaves américains libérés et des loyalistes noirs qui ont déménagé en Nouvelle-Écosse à la suite de la guerre révolutionnaire. Ses parents étaient très pauvres et son père, un homme énorme qui travaillait dans une mine de charbon, est décédé d’un cancer du poumon à la veille du 13e anniversaire de Johnson. Sa mère s’est remariée, épousant un alcoolique abusif, et une combinaison d’abus incessants et de manque d’opportunité a conduit Johnson West, à Toronto.

À partir de là, Johnson a suivi le scénario de tant d’enfants pauvres essayant de se rétablir: il s’est cassé la bosse à divers emplois de cols bleus, lavé des voitures et livré du poisson fumé, pendant qu’il boxait et soulevait des poids dans un centre communautaire de Toronto. Et Rocky était un bon boxeur – peut-être pas le futur champion professionnel, il était parfois présenté comme pendant ses jours de lutte, mais assez bon pour donner un coup de poing crédible sur le ring et, au fur et à mesure de sa carrière, s’entraîner avec George Foreman et Muhammad Ali. Pendant sa formation au centre communautaire, Rocky Bollie, un lutteur local de «perfectionnement» ou de «travail», a enseigné à Johnson les rudiments du jeu de tapis et l’a dirigé vers l’école de lutte de Jack Wentworth à Hamilton. Entre les quarts de travail sur la route de livraison du poisson fumé, Johnson a fait le trajet de 50 minutes vers le gymnase de Wentworth, où il a appris de l’homme qui avait également enseigné les goûts du futur champion de la WWF Ivan Koloff et du méchant méchant Killer Karl Krupp.

Rocky Johnson a progressé rapidement, développant des mouvements de signature comme le dropkick et sa capacité à atterrir sur ses pieds après avoir reçu une toile de fond. Il n’était pas alors une montagne de muscles, comme il le serait au crépuscule de sa carrière, mais il était grand et athlétique. Il est devenu apte à «prendre des bosses et vendre pour des adversaires», en tant que partenaire de l’équipe de tag et parfois rival Tony Atlas noté dans son autobiographie. Mais la grande coupure de Johnson, la coupure qui l’a mis devant les foules de capacité dans les Maple Leaf Gardens de Toronto et l’a attiré l’attention d’autres grands promoteurs de lutte, ne s’est pas produite parce qu’il était une bonne main dans le ring.

Rocky Johnson en tant que partenaire d’entraînement pour George Foreman: un changement de carrière intelligent





Gracieuseté de The Soul Man Rocky Johnson, par John Crowther, Dell Barras, Andrew Pate

«Je crois honnêtement que c’était parce qu’à l’époque j’étais peut-être le seul lutteur noir du Canada», a écrit Johnson dans son autobiographie. La plus grande star de Toronto, l’ancien champion du monde des poids lourds de la NWA «Whipper» Billy Watson, se lance dans la politique et espère élever Johnson comme son protégé l’aidera à gagner des votes noirs supplémentaires dans le quartier East York de Toronto. Watson a perdu cette élection – il est resté un pilier de la communauté, mais n’a jamais atteint les sommets politiques atteints par Antonio Inoki ou Jesse Ventura – mais Johnson a gagné gros, obtenant une poussée précoce qui a jeté les bases de courses réussies à Detroit, Vancouver, San Francisco , Memphis et finalement le WWF.

Johnson a appris des exemples de stars noires pionnières comme Sweet Daddy Siki et Bobo Brazil, notant que son pouvoir d’attraction sur un territoire dépendait de rester un bon gars et d’occuper la fente en tant que meilleur artiste noir de cette promotion. En trois décennies de lutte, il n’a jamais concouru que comme talon au Japon. “Nous voulons tous encourager notre propre genre”, a écrit Johnson. “Si j’allais voir un combat entre un boxeur blanc et un boxeur noir, et que je n’avais aucun intérêt dans l’un ou l’autre homme, je devrais y aller avec le frère. De même, les Blancs iraient avec le Blanc. »Et comme les promoteurs n’avaient qu’un ou deux lutteurs noirs sur leur territoire à un moment donné à cette époque, Johnson a fait tout ce qu’il avait à faire pour protéger sa place – à moins de« jouer la carte de course », quelque chose qu’il note à plusieurs reprises dans son autobiographie qu’il n’a pas fait et associe de manière négative avec des lutteurs francs ou mécontents comme Bearcat Wright, Thunderbolt Patterson et Tony Atlas.

Pourtant, Johnson, toujours intéressé par le résultat net, n’a pas eu peur de travailler sous un angle racial si c’était une affaire commerciale. Le principal compétiteur de longue date Bugsy McGraw, un poids lourd de taille king qui a travaillé à la fois comme un méchant vicieux et un bon gars clownesque au cours de sa carrière, a eu une querelle notable avec Johnson au début des années 1970. Alors que les deux travaillaient pour la promotion de Roy Shire à San Francisco, McGraw est allé à la télévision et a dit à Johnson qu’il devait choisir du coton ou travailler comme concierge. Les deux hommes ont fait beaucoup d’argent avec cet incident, et Johnson a même contribué à la préface de l’autobiographie de McGraw, notant à quel point il appréciait que McGraw ferait n’importe quoi pour attirer les fans à la billetterie.

Dans une société raciste, Johnson était heureux d’en bénéficier chaque fois que sa race pouvait l’aider à payer ses factures. “Je n’avais qu’à rivaliser avec les autres lutteurs noirs”, a écrit Johnson. «Si un promoteur avait deux lutteurs noirs sur un territoire, il donnerait un gros coup de pouce à l’autre, et l’autre languirait plus bas sur les cartes. Mon style était différent de celui de n’importe quel autre lutteur noir, donc j’ai généralement eu le coup de pouce. »

Johnson a obtenu son surnom, “Soulman”, après avoir coupé un tapis sur le spectacle de danse Soul Brothers. Il a développé une position de boxe aléatoire dans le ring, affirmant qu’il l’avait enseigné à Muhammad Ali lorsque les deux s’entraînaient ensemble. Et quand Jerry Lawler avait besoin de sa propre superstar de la boxe noire pour un angle boxeur contre lutteur en juin 1976 qu’il pourrait promouvoir pour capter l’intérêt des fans généré par la prochaine supercard Antonio Inoki – Ali, il se tourna vers Johnson, dont les photos publicitaires avec George Le contremaître a été mis à profit pour établir sa bonne foi de boxe.

Mais lorsque le promoteur de lutte de Memphis, Nick Gulas, qui a appelé tout le monde «garçon», a essayé d’appeler Johnson son «garçon», Johnson a demandé avec force à Gulas de l’appeler par son prénom. Et lorsque Lawler a suggéré un angle dans lequel Johnson a été maintenu enfoncé et fouetté avec une sangle, Johnson l’a grossièrement rejeté. Il a même essayé de conseiller Burrhead Jones et Bearcat Brown, deux lutteurs de longue date de Memphis dont les personnages que Johnson décrivait comme des «noirs de Stepin Fetchit très stéréotypés qui mangeaient du poulet frit, des chitterlings et des pastèques à chaque repas», pour plaider pour des salaires plus élevés que les 40 $ 50 $ par nuit Lawler et copromoteur Jerry Jarrett les ont payés. En ce qui concerne la réalisation de ces morceaux de comédie de catcheur standard, Johnson a écrit qu’il “n’allait laisser personne me stéréotyper de cette façon”.

Mais peu importe les titres régionaux qu’il détenait et l’argent qu’il a retiré au box-office, Johnson restera dans les mémoires pour trois réalisations marquantes. Le premier était personnel, tombant amoureux de la fille du lutteur professionnel samoan légendaire Peter Maivia, Ata. Johnson était encore marié à sa première femme, Una, à l’époque – elle refusait de divorcer – et, comme le père d’Ata, Peter, Johnson a admis être un peu un coureur de jupons quand il était sur la route. Mais lui et Ata ont eu un fils, Dwayne, qui a lié Johnson à une famille de catch légendaire. Le trio a voyagé ensemble alors que Dwayne est devenu majeur, donnant au jeune garçon une vue plongeante de l’entreprise.

La deuxième réalisation de Johnson a été de remporter les titres par équipe de la WWF avec Tony Atlas, devenant ainsi le premier champion du monde de football américain. Ils ont remporté les sangles des Wild Samoans Afa et Sika Anoa’i, les parents de Johnson par mariage, dans un match télévisé passionnant. Mais même si Johnson et Atlas ont convenu que leurs styles étaient complémentaires, Johnson faisant la vente et les meilleurs moments et Atlas incroyablement fort faisant les mouvements de puissance, leur partenariat était difficile. Atlas a affirmé dans son autobiographie que «tout lutteur noir sur le territoire était une menace pour Rocky Johnson», et Johnson, qui a travaillé avec le même co-auteur, a souligné qu’Atlas était un canon lâche ingérable obsédé par la poussée de l’événement principal de Hulk Hogan.

Le travail de Johnson dans la WWF, qui s’est conclu par une longue et perdante querelle contre Roddy Piper après sa rupture avec Atlas, a pris fin après que ses genoux et son dos ne pouvaient plus supporter la punition de ses dropkicks à haute altitude et de ses ventes spectaculaires. . Il était incroyablement musclé à ce stade, ressemblant plus à un autre grappler vieillissant Ivan Putski, un homme fort immobile, qu’à la superstar athlétique qu’il avait été dans sa jeunesse. C’est cette incarnation de Johnson dont moi et d’autres fans de ma génération me souviens vaguement, une autre présence à la sortie alors que le WWF devenait le monolithe caricatural qu’il est devenu à la fin des années 1980.

Johnson a remporté des titres régionaux dans de nombreuses promotions différentes





Gracieuseté de The Soul Man Rocky Johnson, par John Crowther, Dell Barras et Andrew Pate

Avec la fin de la carrière active de Johnson est venue la genèse de sa troisième réalisation, et sans doute la plus connue,: le lancement de la carrière de Dwayne Johnson, qui avait passé ses propres années d’adolescence en tant que star du football préparatoire, ses années collégiales comme sauvegarde de le futur attaquant défensif du Temple de la renommée de la NFL, Warren Sapp, pour la puissante plante vivace des Hurricanes de Miami, et son début des années 20 éliminant la Ligue canadienne de football. Dwayne a appelé Rocky dans l’espoir d’entrer dans le cercle carré, donc tous les comptes disparaissent, et ce fils et petit-fils de légendes de la lutte a été accéléré dans la WWF alors que la société se dirigeait mal à l’aise vers son époque d’attitude.

Voir ce post sur Instagram

Je t’aime. Vous avez brisé les barrières de couleur, êtes devenu une légende du ring et vous avez ouvert la voie à travers ce monde. J’étais le garçon assis sur les sièges, à vous regarder et à vous adorer, mon héros de loin. Le garçon que vous avez élevé pour être toujours fier de nos cultures et fier de qui et de ce que je suis. Le garçon que tu as élevé avec le plus grand amour. Le travail intense. La main dure. Le garçon adorateur qui ne voulait connaître que vos meilleures qualités. Qui a ensuite grandi pour devenir un homme réalisant que vous aviez d’autres côtés profondément compliqués qui devaient être tenus et compris. Fils à père. D’homme à homme. C’est alors que mon adoration est devenue respect. Et mon empathie s’est transformée en gratitude. Reconnaissant que tu m’as donné la vie. Je vous suis reconnaissant de m’avoir donné des leçons inestimables sur la vie. Papa, j’aurais aimé avoir une autre photo à te dire, je t’aime, avant de passer de l’autre côté. Mais vous m’avez arraché si vite sans avertissement. Parti en un instant et sans retour. Je souffre. Mais nous savons tous les deux que c’est juste de la douleur et que ça passera. Maintenant, je porterai votre éthique de mana et de travail avec moi, car il est temps de passer à autre chose car j’ai ma famille à nourrir et à accomplir. Enfin, je veux que vous reposiez votre âme pionnière, Soulman. Sans douleur, sans regret, satisfait et à l’aise. Vous avez vécu une vie très complète, très dure, brisant les barrières et avez tout laissé dans le ring. Je t’aime papa et je serai toujours ton fils fier et reconnaissant. Allez vous reposer haut. #ripsoulman #rockyjohnson

Un post partagé par therock (@therock) le 17 janvier 2020 à 8h01 PST

Tout comme son père, Dwayne est entré dans le ring comme un produit inachevé dont le nom de la bague était un mash-up rappelant de fières traditions historiques. Mais ce «Rocky» était son père, pas Marciano, et «Maivia» était un clin d’œil à son grand-père percutant Peter, qui, parmi d’innombrables exploits de durs à cuire, avait tenu bon contre le célèbre lutteur amateur britannique Billy Robinson. Bien sûr, je savais très peu de tout cela à l’époque, et je n’aimais pas le babyface ennuyeux Rocky Maivia comme la plupart des autres fans. La présence de Rocky Johnson aux côtés de Dwayne pendant cette période, même à ses côtés dans le ring dans ce que Rocky a appelé «le plus beau jour de ma vie personnelle et professionnelle», ne comptait pas grand-chose pour moi.

Mais cela signifiait beaucoup pour Dwayne, qui a répété à plusieurs reprises que Rocky lui avait appris tout ce qu’il savait. Tout en jetant le gadget Rocky Maivia au profit de «The Rock», un personnage au talon arrogant qui est devenu une superstar jaillissante, il a honoré l’héritage de son vieil homme. Rocky Johnson était le moule: bien construit, articulé, intéressé par le résultat avant tout. Et Dwayne n’a pas tant brisé cette moisissure qu’elle en émerge comme un cocon, la forme Super Saiyan de plusieurs générations d’expérience de lutte. Rocky Johnson était venu de rien et a rempli le Cow Palace et les Maple Leaf Gardens à pleine capacité; Dwayne «The Rock» Johnson a suivi les traces de son père et a fini par remplir des salles de cinéma et des écrans HD à travers le monde.

“Les petits garçons, par nature, admirent et idolâtrent leur vieil homme”, a écrit Dwayne sur Instagram il y a deux ans. «Ils veulent être comme eux, faire ce qu’ils font et sont toujours à la recherche de leur approbation.»

Pourtant, dans les dernières années de Rocky, son biographe de bandes dessinées John Crowther me dit que le père admirait et idolâtrait son fils. «Lorsque nous étions ensemble, Rocky parlait toujours de la façon dont Dwayne s’assurait de bien manger, de s’entraîner et de prendre soin de lui», explique Crowther. “Je suis certain que c’était l’inverse pendant de nombreuses années, mais à la fin, Rocky a vraiment admiré et compté sur Dwayne.”

Et c’est sûrement assez pour Rocky Johnson: un homme farouchement indépendant dont l’héritage a brisé le passé d’exclusion de la lutte et son présent inclusif, un fier champion de lutte noire dont l’enfant le plus célèbre est si universellement populaire qu’il transcende presque la race et la culture d’une manière que peu de célébrités jamais eu.

