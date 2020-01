Rocky Johnson, père de The Rock et du WWE Hall of Famer, décède à 75 ans

Le fondateur de la WWE, Rocky Johnson, est décédé, a annoncé la société.

La légende de la lutte – et père de The Rock – avait 75 ans, mais aucune cause n’a encore été donnée.

«La WWE présente ses condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Johnson, selon une déclaration publiée sur le site Web.

Caractéristiques Rex

Johnson, à droite, aide à entraîner son fils, qui est devenu la plus grande star de l’histoire de la WWE

Connu sous le nom de «Soul Man», Johnson (né Wayde Douglas Bowles), a rejoint la WWE en 1983 et a connu son plus grand succès en faisant équipe avec Tony Atlas sous le nom de «The Soul Patrol». Les deux sont devenus les premiers champions afro-américains du monde par équipe de l’histoire de la WWE lorsqu’ils ont vaincu les Wild Samoans en décembre 1983.

“Une perte pour tous les fans de la WWE”, a tweeté Triple H, 14 fois champion du monde. «Rocky Johnson était un artiste qui franchit les barrières. Nos pensées accompagnent sa famille en ce moment. »

Johnson a pris sa retraite du ring en 1991 et a contribué à la formation de son fils, qui est devenu l’une des plus grandes stars de l’histoire du divertissement sportif et maintenant l’acteur le mieux payé d’Hollywood.

Et en 2008, les talents de Johnson ont été davantage reconnus lorsque The Rock a honoré son père en l’intronisant au Temple de la renommée.

À l’époque, la WWE a déclaré “qu’il sera à jamais inscrit comme l’un des artistes les plus influents du divertissement sportif”.

Je suis vraiment désolé d’apprendre le décès du grand Rocky Johnson. Toujours un gentleman, j’ai toujours aimé parler avec lui. Mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et aux fans qui l’aimaient. Un jour très triste pour la lutte. # RIPRockyJohnson pic.twitter.com/4agKbOzAry

– Mick Foley (@RealMickFoley) 15 janvier 2020

RIP au grand Rocky Johnson et condoléances à sa famille et à ses amis.

“Une main helluva!” 🤠

– Jim Ross (@JRsBBQ) 15 janvier 2020

