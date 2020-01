Rodrigo, de presque jouer à l’Atlético à presque jouer au Barça en six mois

Rodrigo Moreno C’était plus à l’extérieur qu’à l’intérieur de Valence à la fois en été et dans ce marché d’hiver. Cependant, tant le commerce de détail Athlète de Madrid en août comme janvier Barcelone Ils ont fini par se casser. L’Espagnol-Brésilien a été traité comme une marchandise à la fois par le propriétaire de son club, Peter Lim, selon votre agent, Jorge Mendes.

En été, le Athlète de Madrid Il a montré beaucoup d’intérêt pour l’attaquant. Simeone l’a identifié comme la pièce manquante et l’opération n’avait qu’un seul conditionneur: la vente de Correa pour 50 millions d’euros. À la dernière minute, Milan a renoncé à signer l’Argentine pour ce montant et Rodrigo, qui avait récupéré sa billetterie et dit au revoir à ses coéquipiers, devait rester à Valence.

Même un jour avant la fermeture du marché de son autocar de l’époque, Marcellin, il ne pouvait pas garantir qu’il resterait, puisque c’était ce que le président et l’exécuteur Lim avaient transmis, Anil Murthy. Au premier tour, il ne pouvait que montrer son niveau de pipette et avait de la difficulté à se concentrer à nouveau sur le terrain. Jusqu’à présent, seulement deux buts en championnat mais deux buts fondamentaux en Champions, à Londres et Amsterdam.

La Blessure de Luis Suarez a causé le nouveau technicien, Quique Setién, a dû donner son avis sur l’incorporation d’un nouveau buteur pour la seconde moitié du cours. Ils sont venus au premier plan multitude de noms pas plus semblables les uns aux autres que l’endroit où ils jouent habituellement. Celui choisi à la fin, par caractéristiques et par disponibilité du club vendeur, c’était Rodrigo Moreno.

Il a passé un examen médical avec l’Atlético

La propriété de Valence l’a déjà catalogué il y a des mois comme transférable; pas pour son niveau sportif, mais pour son âge (28 ans) et pour grande quantité qui entrerait En cas de vente. C’est le moment idéal pour en profiter économiquement. Ce mardi même examen médical réussi à Barcelone avec le Dr Cugat, bien qu’il ne soit pas officiellement lié au club culé.

Le problème maintenant: le Barça a le limite de salaire presque épuisée. Les nouveaux contrats et les rénovations des vaches sacrées noyent les finances du club culé et ne peuvent entreprendre une opération aussi élevée en janvier. Seule une grande vente pourrait faire de la place pour Rodrigo et les 13 millions qui peuvent être saisis par Carles Pérez Ils ne suffisent pas.

Pour tout cela, Barcelone a demandé un transfert sans achat obligatoire et Valence a refusé. Les achats obligatoires, même s’ils sont prévus pour la saison suivante, comptent désormais pour la Liga comme transferts. La version qui sort du club du Barça est que Lautaro Martínez est la priorité et l’achat de Rodrigo serait hypothéquer l’opération en été à la fois sportif et économiquemais la réalité est que n’a pas de marge pour se précipiter.