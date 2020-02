Rodrygo surmontera l’instabilité qu’il traverse et redeviendra important pour Zidane

La saison de Rodrygo depuis son atterrissage au Santiago Bernabéu est d’être un roller coaster. Dès son arrivée, il a rejoint les ordres de Raúl en Castille, mais en moins d’un mois, il faisait déjà partie de la première équipe qui mangeait le terrain à des joueurs comme Vinicius, Bale ou Lucas Vázquez.

Son ascension a été fulgurante en marquant un triplé historique contre Galatasaray, mais le Real Madrid est un club très exigeant avec une compétition vorace et au minimum passe de la gloire à l’ostracisme. Tout ce que Madrid vous offre en un clin d’œil peut également vous l’enlever.

Au cours des quatre derniers matchs, Rodrygo est resté en dehors de l’appel de Zinedine Zidane, en février, il n’a joué que 14 minutes dans la Ligue et maintenant l’attaquant brésilien est revenu en Castille à la recherche de ces minutes qu’il n’a pas dans l’équipe première. Rodrygo ne passe pas par son meilleur moment, il est passé d’être la révélation de la première équipe à rejouer pour les terrains de la deuxième B. Mais ce n’est pas quelque chose qui devrait inquiéter, ce n’est pas une punition mais une occasion de continuer à accumuler des minutes.

Le Brésilien s’est peu à peu dégonflé, qu’avec le retour de Hazard il a fermé les portes mais il vaudra toujours mieux jouer avec la Castille pour ne pas perdre le rythme de la compétition avant de s’asseoir dans les gradins. La bosse que traverse Rodrygo n’est pas nouvelle pour un footballeur et il a l’opportunité de continuer à grandir même au sein de l’équipe filiale.

Rodrygo est l’un de ces joueurs que Zidane aime, comme il l’a montré depuis le premier jour, et a des qualités innées pour être important au Real Madrid. Mais n’oublions pas qu’il n’a que 18 ans, que c’est sa première saison en Europe et faire le saut dans un club comme Madrid n’est jamais facile. Le Brésilien a un grand avenir devant lui et un long chemin à parcourir, et de temps en temps il n’est pas mauvais de prendre du recul pour prendre de l’élan et revenir avec plus de force. Que personne ne doute que le passage de Rodrygo à travers la Castille sera anecdotique et qu’il reviendra tôt ou tard à un appel avec Zidane.

N’oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!