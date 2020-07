Roger Federer, 16 ans, fait ses débuts à l’ATP à Gstaad

Dans une année qui avait été super excitante, Roger Federer a été l’un des principaux protagonistes d’une course folle pour la fin d’année junior no. 1 place en 1998. Roger a remporté la couronne junior de Wimbledon et a fait ses premiers pas sur les épreuves professionnelles, le tout à l’âge de 16 et 17 ans!

Ce titre de Wimbledon (Roger est allé jusqu’au bout en double avec Olivier Rochus) l’a mis à l’honneur du tennis. Pourtant, Federer n’a pas pu rester à Londres trop longtemps après avoir battu Irakli Labadze dans le choc des titres.

Annonces :

A savoir, peu de temps après la finale, Roger a reçu la nouvelle de la réception d’une wild card pour le Swiss Open de Gstaad qui débutait lundi. Le directeur du tournoi, Kobi Hermenjat, a suivi de près les progrès de Federer et sa réaction a été instantanée, donnant à un adolescent de 16 ans une chance de faire ses débuts en ATP tout en restant classé parmi les 700 premiers!

Situé dans les Alpes bernoises, l’Open de Suisse a une longue tradition qui remonte à 1915, avec des légendes comme John Newcombe, Tony Roche, Ken Rosewall et Roy Emerson (la Cour centrale porte son nom) y portant tous le titre.

Roger était rentré à temps, sautant le dîner des champions de Wimbledon et quittant Londres dimanche.

Il a pris un vol pour Bâle et a continué vers Gstaad en voiture, atteignant la station bien après minuit. Roger a tenu une conférence de presse lundi, parlant de son succès à Wimbledon et du fait qu’il n’était pas satisfait de la décision des organisateurs de placer son match contre Tommy Haas en dehors du court central.

Pendant ce temps, Tommy a dû se retirer avant la rencontre en raison de problèmes d’estomac, avec un loser chanceux Lucas Arnold Ker d’Argentine prenant sa place. Cour no. 1 était trop petit pour embrasser tous les fans qui voulaient voir la jeune star suisse qui leur a donné de quoi se réjouir dans une défaite 6-4, 6-4 en 80 minutes.

Ker était un joueur plus expérimenté et le spécialiste du court en terre battue tandis que Roger devait rapidement passer de l’herbe à faible rebond à ce court rapide en terre battue, incapable de saisir au moins un set. Après le match, Ker a déclaré que Roger possédait déjà un formidable service semblable à celui de Sampras, bien que le jeune ait réussi à décrocher seulement 49% du premier service ce jour-là, ce qui l’a fait travailler beaucoup plus dur qu’il ne l’aurait souhaité.

Ker a brisé Federer quatre fois sur cinq occasions, assez pour une victoire en deux sets malgré le fait que Roger l’a brisé une fois dans chaque set. Trois mois plus tard, le Suisse atteindrait le premier quart de finale ATP à Toulouse, une excellente ouverture pour des résultats encore meilleurs en 1999 qui le porteraient vers la place dans le top 70.