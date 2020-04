Roger Federer appelle à la fusion de l’ATP et de la WTA

Roger Federer Il a été porte-parole du tennis mondial et a revendiqué la fusion d’ATP et de WTA. Le Suisse estime que le moment est venu de fusionner le tennis masculin et féminin et ce mercredi matin, il a posé cette question à ses followers: «Je me demandais… Suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s’unir?«.

Son commentaire a généré une autre confusion au début et l’Helvétien a précisé qu’il faisait référence à l’adhésion à l’ATP et à la WTA dans la même organisation «J’imagine une fusion entre WTA et ATP. Je ne parle pas de fusionner la compétition sur le terrain, mais plutôt de fusionner les deux organes directeurs (ATP et WTA) qui supervisent les tournées professionnelles des hommes et des femmes. »

Le joueur de tennis de Bâle a expliqué que «il est déroutant pour les fans qu’il existe différents classements, différents logos, différents sites Web et différentes catégories de tournois»Entre masculin et féminin. «Cela aurait probablement dû se produire il y a longtemps, mais c’est peut-être vraiment le moment (de la fusion). Ce sont des moments difficiles dans tous les sports et nous pouvons en sortir avec deux corps affaiblis ou avec un corps plus fort “, a-t-il ajouté.

Nadal rejoint l’initiative de Federer

L’idée du joueur avec le plus de tournois du Grand Chelem de l’histoire du tennis mondial a été très bien accueillie par certains des principaux professionnels de ce sport. Il ne fallut pas longtemps à Rafa Nadal pour répondre à son ami, appuyant sa proposition: «Hé Roger! Comme vous le savez d’après nos conversations, je suis entièrement d’accord ce serait formidable de sortir de cette crise mondiale avec l’union du tennis masculin et féminin dans une seule organisation«.

L’Espagnol n’est pas le seul à être favorable à la fusion du tennis masculin et féminin. Deux ex numéros un comme Simona Halep et Garbiñe Muguruza se positionnent du côté suisse. La joueuse de tennis de Cosntanza a répondu à sa publication en disant “tu n’est pas le seul”. Alors que l’élève de Conchita Martínez a dit que Oui, ce serait une bonne idée.