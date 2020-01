Roger Federer bat John Millman dans un bris d’égalité sauvage

Qui se soucie si Roger Federer a 38 ans quand il continue de trouver de nouvelles façons de redéfinir sa grandeur? Et il l’a fait à nouveau à l’Open d’Australie dans un match passionnant qui a commencé vendredi soir à Melbourne et s’est terminé après minuit samedi.

Federer a dominé l’Australien John Millman en remportant un bris d’égalité au cinquième set. Contrairement à d’autres tournois – comme Wimbledon et l’US Open, qui jouent en tête à sept dans un bris d’égalité – l’Open d’Australie a un format de premier à 10, et Federer a pris du retard 8-4 tôt.

Mais il s’est rallié avec six points consécutifs pour remporter le bris d’égalité et le match du troisième tour, 4-6, 7-6 (2), 6-4, 4-6, 7-6 (10-8), marquant son 100e australien. Victoire en match ouvert.

Non seulement cela, mais il est également le premier joueur en simple à gagner 100 matchs dans deux tournois du Grand Chelem différents, ce qui est absolument ridicule. Il a remporté son 100e match à Wimbledon en 2019.

Dans son interview d’après-match, Federer a plaisanté en disant que lorsque Millman avait cette énorme avance dans le bris d’égalité et était à deux points du match, il se préparait déjà à offrir des excuses lors de sa conférence de presse pour expliquer pourquoi il avait perdu.

Mais heureusement pour lui, il n’était pas obligé.

Sur le terrain, Federer a déclaré:

«Oh mon dieu, c’était dur. Dieu merci, c’est un super bris d’égalité – sinon j’aurais perdu celui-ci. Où commencer? John a joué un grand match. Il aurait aussi bien pu être ici pour faire le match – faire l’interview. Je ne peux même plus parler. C’est un grand combattant, un bon gars. Comme vous l’avez dit, il est descendu au fil à la fin. Un peu de chance, peut-être, vous savez, allez dans un sens. Je devais rester si concentré, prendre la bonne décision, et il faisait tout ça au début du breaker.

«Il n’arrêtait pas de proposer les marchandises, et je me suis dit:« OK, je suppose que j’ai essayé. Je n’ai pas trop joué après tout. »Et je me préparais à m’expliquer en conférence de presse. Les démons sont toujours là; ils se cachent. Quoi qu’il en soit, quel match, et John mérite plus de la moitié de celui-ci. “

Voici un aperçu des faits saillants du match de troisième tour de Federer et Millman. (Les clips de bris d’égalité intenses commencent juste après la marque des quatre minutes.)

Le numéro 3 Federer devrait jouer contre le Hongrois Marton Fucsovics dimanche matin à Melbourne, mais ce sera samedi à 19 heures. ET.

