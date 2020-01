Roger Federer «d’accord» avec Rafael Nadal et / ou Novak Djokovic dépassant son record du Grand Chelem

Il admet qu’il se soucie “dans une certaine mesure”, mais Roger Federer insiste sur le fait qu’il ne sera pas navré si Rafael Nadal et / ou Novak Djokovic dépassent son record du Grand Chelem.

Federer ouvre la voie en termes de majors puisqu’il détient actuellement 20 trophées du Grand Chelem dont le dernier à l’Open d’Australie 2018.

Cependant, Nadal et Djokovic se rapprochent très rapidement car le premier a porté son total à 19 lorsqu’il a remporté l’US Open de 2019 et Roland Garros tandis que Djokovic est maintenant à 16 ans après avoir remporté l’Open d’Australie et Wimbledon l’année dernière.

“Je pense que la façon dont ça se passe, évidemment, Rafa et Novak gagneront plus”, a déclaré Federer à l’Associated Press lors d’une interview à Dubaï, “parce qu’ils sont si bons. Et la saison qu’ils ont eue (en 2019), encore une fois, montre qu’il y a plus à venir pour eux. »

Il a ajouté: “Je suppose que vous vous souciez, dans une certaine mesure, simplement parce que c’est normal.”

“Roger Federer peut gagner à Melbourne” – Un ancien vainqueur du Grand Chelem soutient un vétéran pour le titre numéro 21

Federer est devenu le détenteur du record du Grand Chelem quand il a remporté Wimbledon en 2009, dépassant le total de son idole Pete Sampras de 14.

Cependant, il a connu une crise après cela et a également subi une grave blessure au genou en 2016, après quoi beaucoup ont estimé qu’il n’ajouterait plus de slams à sa collection.

Cependant, il a réussi à gagner trois autres majors «incroyables».

«Je l’admirais tellement que je me sentais aussi mal à l’aise, parfois, de battre ses records. Ce n’est pas quelque chose que j’ai jamais voulu faire. C’était juste comme ça. Mais bien sûr, je savais que c’était un grand, grand moment dans notre sport. Et je pense que ce sont les moments dont vous vous souviendrez », a-t-il déclaré.

«Maintenant, à la fin, si quelqu’un d’autre vous dépassait, je veux dire, je suppose que ça va, parce que c’est ça le sport. C’est beaucoup de chiffres. C’est beaucoup sur les disques. Mais j’ai eu mon moment et j’ai toujours dit que tout ce qui vient après 15 était, de toute façon, un bonus. Et surtout après la blessure au genou (en 2016), tout ce qui a suivi était un bonus. J’aurais pris un autre Slam, et j’ai pu en obtenir trois de plus – et trois incroyables. »

