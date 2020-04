Roger Federer est “dévasté” par son annulation

Roger Federer il avait ignoré toutes les rumeurs sur la possible suspension de Wimbledon. Après l’annulation officielle du Grand Chelem de Londres, le Suisse a rompu son silence sur ses réseaux sociaux. Le huit fois champion du All England Club a écrit un message sur son compte Twitter disant que est “dévasté”, qui était accompagnée d’un GIF qui assure qu ‘”il n’y a pas de GIF pour exprimer ce que je ressens”.

Le tournoi disputé dans la capitale anglaise est le favori des Suisses, celui qui a gagné le plus de fois de sa carrière. La blessure au genou l’a empêché d’être sur le circuit d’argile cette année, mais il était confiant de revenir à temps pour sa date préférée de l’année, Wimbledon. C’est une date marquée en rouge sur son calendrier et s’il doit renoncer à la tournée au sol pour se remettre en bon état comme il l’a fait à certaines occasions, il le fait.

Le 6 août, il aura 39 ans et les chances de gagner à nouveau à Wimbledon sont réduites. Son dernier titre sur l’herbe de Londres remonte à 2017. Lors de la dernière édition, il a atteint la finale et s’est incliné face à Novak Djokovic dans une bataille épique qui restera pour la mémoire. Le duel a été résolu dans le cinquième set super bris d’égalité, mais le Suisse a montré qu’il lui restait encore beaucoup de magie dans la raquette. Nole a dû serrer le plus pour le battre.

Federer n’a pas remporté de Grand Chelem depuis qu’il l’a fait en 2018 à l’Open d’Australie, après avoir battu Marin Cilic en finale en cinq sets. Cependant, malgré la tristesse causée par les nouvelles, Roger reconnaît qu’il partage la décision de l’organisation d’annuler le tournoi. Dans un autre tweet, le Suisse répond à un adepte et assure que désormais la priorité est à la santé et à la famille. Après cette décision, l’Helvetian attend déjà avec impatience l’édition 2021 et est convaincu que son physique lui permettra d’arriver avec des options pour se battre pour le titre.