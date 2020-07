« Roger Federer est le GOAT, les statistiques de Djokovic ne m’intéressent pas »

Adriano Panatta, ancien champion d’Italie et vainqueur de l’Open de France et de la Coupe Davis, n’a aucun doute sur qui est le meilleur de tous les temps Roger Federer et Novak Djokovic. Panatta, lors d’une longue interview, a évoqué plusieurs sujets.

Une curieuse anecdote concerne les trophées qu’il a remportés dans sa carrière: « C’est vrai, je n’ai pas de tasse. J’ai tout perdu. Ce n’est pas une habitude, je le jure. J’ai fait beaucoup de ces mouvements dans ma vie. Je ne suis pas fétichiste, l’idée du salon-musée me fait horreur.

Je n’ai jamais dit à personne, je ne garde qu’une chose: la balle de la balle de match contre Vilas à Rome, une balle Pirelli. C’est mon père Ascenzio, gardien du Parioli Tennis Club, qui l’a offert en cadeau. Il est décédé, et quand j’ai rangé la maison, je l’ai trouvée.

Puis il a de nouveau mystérieusement disparu. Ma fille Rubina l’a récemment pêchée dans un tiroir. Elle était fanée, dure comme une pierre. Et au fil du temps, elle est devenue plus petite, comme la vieille. « Sur sa paresse présumée sur le terrain, l’Italien a déclaré: » C’est une légende à dissiper: je ne suis pas paresseux.

Bien sûr, je n’étais pas Bjorn Borg, mais je ne changerais jamais. Je ne m’entraînais pas comme Vilas, mais je ne passais même pas les jours dans La vérité est que j’avais un jeu très risqué, en tant que funambule, sans marges, ce qui m’obligeait à toujours être à cent pour cent.

Et puis j’ai eu beaucoup d’intérêts, pas seulement le tennis! »

Adriano Panatta sur Roger Federer et Novak Djokovic

Concernant la rivalité entre Roger Federer et Novak Djokovic et qui est le GOAT, Panatta n’a aucun doute: « Facile, Roger Federer.

Les statistiques en faveur de Djokovic ne m’intéressent pas. Je regarde le complexe. Le style, la main, l’exhaustivité: Federer est et sera toujours celui qui joue le tennis mieux que tout le monde « , a-t-il déclaré. Panatta a également parlé de son plus grand regret, les quarts de finale de Wimbledon contre Dupré: » Je ne le fais pas pardonnez-lui, c’est le plus grand regret de sa carrière.

J’ai toujours snobé Wimbledon, je m’en foutais: les Britanniques, leurs traditions, les terrains en herbe sur lesquels la balle rebondissait avec dégoût. J’ai retiré la partie artistique du jeu, je la détestais. « À propos des amitiés, des amis et des ennemis, Panatta a déclaré: » Je pense que j’étais une bonne personne, avec tout le monde.

Je ne me suis pas arrêté. Je ne suis pas vindicatif, je n’ai aucune rancune. J’ai eu plusieurs déceptions mais ensuite j’ai tout oublié: noms, prénoms, motif de contrastes. Cependant, j’ai une certitude: j’ai eu plus d’amis que d’ennemis. « Mais entre les deux, Panatta a créé un contraste entre les fans de Roger Federer et Novak Djokovic quant à l’identité du GOAT.