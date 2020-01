Roger Federer et Rafael Nadal «égoïstes» ont dit «d’intensifier» et de «faire ce qui est bon pour le tennis»

Roger Federer et Rafael Nadal sont venus pour avoir critiqué Brayden Schnur du Canada pour «avoir pensé à leur héritage» et «ne pas avoir pensé au sport lui-même».

Les réprimandes de Schnur surviennent après que la fumée des feux de brousse australiens a commencé à faire des ravages avec ceux qui participent aux qualifications de l’Open d’Australie qui en subissent les conséquences.

Mardi, la Slovène Dalila Jakupovic a été contrainte de renoncer à son match de qualification au premier tour après une quinte de toux.

«Ce n’est pas sain pour nous. J’ai été surprise, je pensais que nous ne jouerions pas aujourd’hui mais nous n’avons pas beaucoup de choix », a-t-elle déclaré.

Eugenie Bouchard du Canada a également été touchée en disant: «J’ai vraiment commencé à me sentir mal et j’ai dû appeler l’entraîneur parce que c’était difficile de respirer».

Et Schnur a visé deux des meilleurs joueurs du monde à Federer et Nadal.

“Cela doit venir des meilleurs gars – Roger et Rafa sont un peu égoïstes en pensant à eux-mêmes et à leur carrière”, a-t-il déclaré à AAP.

“Parce qu’ils approchent de la fin et qu’ils ne pensent qu’à leur héritage et qu’ils ne pensent pas au sport lui-même et qu’ils essaient de faire ce qui est bon pour le sport – alors ces gars-là doivent s’intensifier.”

Le n ° 103 mondial était en qualification mercredi et a battu l’Autrichien Sebastian Ofner en trois sets dans un match qui a duré plus de deux heures.

“Vous ressentez une super sécheresse dans la gorge”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas normal à 100% et les joueurs souffrant d’asthme sont actuellement très désavantagés”, a-t-il déclaré.

Plusieurs joueurs participant aux qualifications ont critiqué les organisateurs pour ne pas avoir veillé aux meilleurs intérêts des joueurs les moins bien classés.

“C’est pourquoi les joueurs doivent s’unir et prendre une décision par eux-mêmes parce que ce n’est pas sain de jouer”, a ajouté Schnur.

“Vous ne voyez pas les meilleurs footballeurs du monde ou les meilleurs golfeurs – s’il y a quelque chose qui ne va pas, ils reportent le match et à Melbourne, ils essaient juste de nous pousser sur le terrain parce que nous sommes qualifiés.”

