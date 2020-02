Roger Federer manque le tournoi en raison d’une blessure au genou

Roger Federer confirmé ce jeudi une blessure au genou droit qui vous forcera à être en cale sèche qu’après Roland Garros. Le Suisse a confirmé la nouvelle dans un communiqué sur les réseaux sociaux dans lequel il a donné tous les détails de l’accident.

«Mon genou droit ça me dérange depuis un moment maintenant », a-t-il commencé à expliquer. «J’étais confiant que ça m’arriverait, mais après une exploration et une discussion avec mon équipe, J’ai décidé de me faire opérer sous arthroscopie hier en Suisse », a expliqué le Suisse, qui a ainsi confirmé son passage en salle d’opération. Federer a également reçu le soutien des professionnels du secteur: «Les médecins m’ont confirmé ce qu’il fallait faire et ils sont très confiants en pleine récupération«.

Le vainqueur de 20 «Grandes» a également confirmé les tournois qui seront perdus: «Malheureusement, je vais me perdre Dubaï, Indian Wells, Bogotá, Miami et Roland Garros«.

Il a fini par remercier le soutien qu’il a reçu et a également fixé une date à son retour: «J’ai hâte de rejouer bientôt, A bientôt dans l’herbe!«, Viser la tournée sur cette surface comme objectif de revenir. Roger Federer Il espère être prêt à remporter son neuvième titre à Wimbledon.

