‘Roger Federer peut gagner à Melbourne’ – Un ancien vainqueur du Grand Chelem soutient un vétéran pour le titre numéro 21

Mats Wilander, septuple champion du Grand Chelem, a rejeté la théorie selon laquelle Roger Federer avait remporté son dernier Grand Chelem, alors qu’il soutenait le maestro suisse pour se rapprocher de la gloire à l’Open d’Australie de cette année.

Federer n’a pas réussi à ajouter à son record de 20 titres du Grand Chelem en 2019 et à l’âge de 38 ans, il établirait de nouveaux records s’il retournait à la victoire dans les plus grands tournois du sport cette année.

Federer a subi une défaite au quatrième tour contre Stefanos Tsitsipas lors de l’Open d’Australie de l’an dernier et même si Wilander suggère que Novak Djokovic et Rafael Nadal ont quelques longueurs d’avance sur leur rival de longue date, il pense que les conditions à Melbourne donneront le plus ancien du trio une chance une victoire à nouveau.

“Je pense que Federer peut remporter le titre à Melbourne”, déclare Wilander. «La perte de Tsitsipas l’année dernière sera évidemment un souvenir amer pour lui qui, je pense, l’a tourmenté pour le reste de l’année à bien des égards.

«Il n’a pas joué un bon match même si les conditions et les adversaires étaient en quelque sorte parfaits. Il a montré au reste du monde qu’il était humain en termes de ne pas jouer son meilleur tennis, de devenir un peu nerveux, admettant ne peut-être pas jouer son meilleur tennis sur la plus grande scène du monde.

«Le plus gros problème pour lui, je pense, c’est que Novak et Rafa viendront et ils sont tellement préparés cette année, ce qui est probablement le plus gros problème pour Federer.

«En même temps, il a probablement remporté son plus surprenant Grand Chelem. Mis à part le premier peut-être, en ’17 puis peut-être ’18 aussi, des miracles se produisent encore à Melbourne pour Roger Federer et ce serait un regain de confiance, je suppose. »

Wilander pense que Nadal ajoutera à son parcours au Grand Chelem et pourrait potentiellement égaliser avec Federer en haut du classement des titres du Grand Chelem en 2020, mais il insiste sur le fait que comparer les deux grands rivaux n’est pas un jeu auquel il est prêt à jouer.

«Je ne peux jamais les comparer sur le court car comment comparez-vous Roger Federer et Rafa Nadal? C’est impossible », ajoute-t-il. «Roger Federer a cinq ans de plus, six ans de plus, bla-bla. Non, vous ne pouvez pas, mais sur le papier, Nadal deviendra le meilleur joueur de tous les temps cette saison, je pense qu’il le fera.

«Nadal va gagner un Grand Chelem cette année, mais je ne sais pas si je peux rester numéro un au monde, c’est la seule chose. J’ai l’impression que parce que la longue saison de l’année dernière avec la Coupe Davis et maintenant la Coupe ATP, je pense qu’il va avoir une fois cette année quand il a besoin d’une pause et ce n’est jamais bon pour votre classement.

«Mais joue-t-il pour le classement? Pas pour commencer. Je pense qu’il joue pour gagner un Grand Chelem et si ça marche alors oui, il voudrait être numéro un aussi mais je pense qu’il essaie de gagner un ou deux autres Grand Chelem et il le fera à coup sûr. Je pense que c’est l’année où Rafa Nadal deviendra le plus grand joueur de tous les temps sur le papier. »

Tous les courts et tous les matchs de l’Open d’Australie sont en direct et exclusifs sur Eurosport et Eurosport Player.

